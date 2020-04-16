Відома українська актриса Віра Кекелія, зірка Квартал 95, показала спільне фото зі своїм чоловіком в Instagram

На фото Кекелія стояла в блузі або чомусь подібному, а поруч стояв її чоловік Роман Дуда. Він на кадрі відвернувся і видно було його в профіль. Віра обняла свого чоловіка й поклала голову йому на спину. На тлі нічого не було видно, так як він був розмитий. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

"Так як у нас грузинсько-українська сім'я, то на будь-яке свято - і Великдень не виняток, у нас завжди на столі запечена курка в духовці, грузинська мамалига з сиром сулугуні і, звичайно ж, аджика власного виготовлення. Це просто "маст хев" на нашому святковому столі. Зазвичай ми проводили цілий день з родиною. Раніше намагалися завжди поїхати до батьків на Великдень. В цьому році привітаємо їх по відеозв'язку. Звичайно ж, мыы будемо вдома. Спечемо великодній пиріг, можливо, ще приготуємо рибу в духовці і пюре з картоплі", - написано в повідомленні.



Фото набрало більше тисячі лайків, серед яких відзначилася і Кошова Ксенія, дружина Євгена Кошового.

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Як відомо, артистка разом зі своїм чоловіком Романом чекає первістка. Незважаючи на насичені будні, зірка встигає зайнятися творчістю і порадувати шанувальників сімейними роликами. Цього разу артистка представила милий кліп.

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