Скандальна російська телеведуча Ольга Бузова показала шанувальникам, з ким вважає за краще проводити карантин

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Трошки мимимишности в стрічку 🐶🐶 Мої кароокі намистинки, я вас так люблю ❤️ @evachelsi__ .У кого з вас є домашні улюбленці? Пишіть хто, і як звуть», - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на фотографіях Бузова демонструє чудову фігуру, позуючи з штанях і футболці, а також собаками на руках.

«Бусинка. Кішечка», «обожнюю тебе і твоїх собак», «Вау, яка краса», «Хом'як Сонька», «вогонь!», «Оль , яка ж ти класна», «вааай, красотулечки», - пишуть її шанувальники.

До цього ми писали, що російська телеведуча Ольга Бузова показала новий образ в Instagram.

На фото Бузова позує в леопардовому топі, який майже нічого не зміг приховати. Також Ольга показала свою нову зачіску, яку вона зробила. Можна відразу зауважити, що телеведуча вкоротила волосся. Але фанати помітили, що бюст у зірки теж став більше. Деякі припустили, що без пластичного хірурга тут не обійшлося.

"Мої добрі, скажіть чесно. Мені йде нова стрижка??? Всім гарного дня. Чекаю вас о 14.00 у себе в ПЕ", - написала Бузова.

Фанати поставили майже 200 тисяч лайків і написали кілька коментарів:

"А груди звідки", "від пластичного хірурга!", "Йде нова груди тобі", "карешка тобі завжди йшла і йтиме", "Вау, яка красуня, нереальна", "Ні, не дуже. Я думаю подовжене каре йшло більше", "Так навіть крутіше, бунтарський образ ніби", "Як обскубленная. Дуже коротко!", "Це кільце повідець нагадує".

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