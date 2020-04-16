Володимир Остапчук показав, як розслабляється з келихом червоного на карантині

Відомий український ведучий незважаючи на карантин, розважається вдома як тільки може. Як повідомляє Politeka.net, на своїй сторінці в Instagram шоумен показав, як випиває в компанії свого приятеля.

На новому фото Остапчук сидить у себе в квартирі з келихом вина в руці і маскою на обличчі. З ним на фото в схожому антуражі позує блогер Андрій Шатирко. Втім, важливо відзначити, що чоловіка дотримуються правил карантину: кожен з них сидить у себе вдома, а їх фото просто склеєні в один колаж. При цьому вони обидва позують в піжамах.

В коментарях до фото шанувальники ведучого іронічно помітили:

«Ось що робить з людьми карантин і розлучення».

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Остапчук випустив кліп з пародією на пісню Little Big «UNO». Шоумен присвятив його самоізоляції вдома і виникаючим проблемам.



У кліпі ведучий постає перед глядачами «розповнілим» на 15 кілограм і в компанії гумової жінки. Ведучий розважається як може у себе вдома. Разом зі своєю «подругою» він грає в приставку, # подбухівает і сам робить себе стрижку.

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