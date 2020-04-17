34-річна російська співачка, блогер і ведуча проекту "Дом-2" Ольга Бузова здивувала фанатів незвичайним фото з молодим коханцем Давидом Манукяном і їх спільною дитиною
Як передає Politeka.net, зірка шокувала фанатів у своєму мікроблозі в Instagram знімком 5-річної доньки. Ольга пояснила в підписі, що за допомогою спеціального додатка "вирахувала", як буде виглядати їх з Манукяном майбутня дитина.
На зображенні показана чорнява дівчинка і фото Ольги та Давида, що були використані заради отримання результату.
"У нас з Давидом буде дитина! - заявила Бузова. - Коли-небудь точно буде 🥰 Так здорово, що можна подивитися зовнішність майбутнього малюка заздалегідь!"
Користувачі активно коментують пост. Одні захоплюються красою майбутньої дочки (якщо така коли-небудь народиться у цієї пари), а інші з сарказмом відзначають, що Ользі не завадило б використовувати інше фото - без косметики (або більш раннє - до пластики), щоб побачити реальну картину. Крім того, багато хто помітив, що дівчинка схожа на дочку репера Джигана Аріелу.
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"Яка мала 🥰🥰🥰"
"Вірменська дівчинка прям"
"Оль а ти косметику змий, і дитина іншою буде"
"Потрібно ставити фотку без бомбічного мэйка,правдоподібніше буде"
"а пластику враховує Ікон цей?)))"
"Дитина яка гарний! Давайте вже робіть ❤"
"Які у вас діти будуть красиві 😍😍😍😍😍 дівчинка зіронька, тут риси твої Оль 😊"
"Тільки дівчинка на египтяночку схожа )) Ось це поворот 😀"
"Яка маячня 🤦🏼♀️"
"Аріела дочка Джигана"
Раніше ми повідомляли, Бузова потрясла фото в "леопарді", на якому похвалилася бюстом. Зірка нахилилася вперед, даючи можливість ретельно розглянути її декольте. Деякі в коментарях припустили, що без пластичного хірурга тут не обійшлося.
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Також Politeka повідомляла, що скандальна Бузова в лосинах і домашніх капцях стала посміховиськом