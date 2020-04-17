42-річна українська співачка Камалія, дружина мільярдера Мохаммада Захура, звинуватила українців у скупості

Як передає Politeka.net, розчарована артистка поділилася у своєму мікроблозі в Instagram свіжим відео (щоб подивитися, проскролльте вниз).

Так, Камалія повідомила, що метою 10-годинного благодійного музичного марафону було зібрати 250 000 грн. для постраждалих від китайського вірусу. Але сталося непередбачене.

"Майже 20 000 тисяч чоловік подивилися цей марафон і більш 500 людей це фоловери цього каналу. А що зібрали? Трохи більше 11 000 грн... майже півгривні на кожного глядача, або 20 гривень на фоловера. Я розумію що важкий час, але настільки? Мені дуже шкода людського часу і праці даремно витраченого на цей марафон", - поділилася своїми думками співачка.

Тим не менш, Камалія дала українцям другий шанс, закликавши відгукнутися на допомогу, так як збір коштів продовжений: "Але ми можемо виправити ситуацію і довести, що нам не все одно".

Користувачі активно коментують благодійний марафон "#РазомВдома", ведучим якого став генеральний директор Gala Radio Павло Шилько.

"Повага" і "щирість" ведучих на вищому рівні 🤨😑"

"Ведучі жахливі, якісь чи стомлені, або незадоволені. Звичайно, сидіти на 5 точці 10 годин поспіль не легко, але погодилися ж, значить треба тримати обличчя, щоб воно не було байдужим, потасканним і неадекватним"

"Звук огидний, ведучі повний треш, поваги до артистів нуль🤦‍♀️"

Раніше ми повідомляли, Камалія шокувала розкішним видом у вечірній сукні. Гаряча красуня з'явилася у відвертому вбранні з глибоким декольте.

Нагадаємо, українська співачка показала чоловіка-мільярдера і красунь-дочок.

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