42-річна українська співачка Камалія, дружина мільярдера Мохаммада Захура, звинуватила українців у скупості

Як передає Politeka.net, розчарована артистка поділилася у своєму мікроблозі в Instagram свіжим відео (щоб подивитися, проскролльте вниз).

Так, Камалія повідомила, що метою 10-годинного благодійного музичного марафону було зібрати 250 000 грн. для постраждалих від китайського вірусу. Але сталося непередбачене.

"Майже 20 000 тисяч чоловік подивилися цей марафон і більш 500 людей це фоловери цього каналу. А що зібрали? Трохи більше 11 000 грн... майже півгривні на кожного глядача, або 20 гривень на фоловера. Я розумію що важкий час, але настільки? Мені дуже шкода людського часу і праці даремно витраченого на цей марафон", - поділилася своїми думками співачка.

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Тим не менш, Камалія дала українцям другий шанс, закликавши відгукнутися на допомогу, так як збір коштів продовжений: "Але ми можемо виправити ситуацію і довести, що нам не все одно".

Користувачі активно коментують благодійний марафон "#РазомВдома", ведучим якого став генеральний директор Gala Radio Павло Шилько.

"Повага" і "щирість" ведучих на вищому рівні 🤨😑"

"Ведучі жахливі, якісь чи стомлені, або незадоволені. Звичайно, сидіти на 5 точці 10 годин поспіль не легко, але погодилися ж, значить треба тримати обличчя, щоб воно не було байдужим, потасканним і неадекватним"

"Звук огидний, ведучі повний треш, поваги до артистів нуль🤦‍♀️"

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10-часовой благотворительный музыкальный марафон #разомвдома Который шел на ЮТюб канале https://youtu.be/zdk1mo5jcC0. Цель марафона было - поддержать и сплотить украинцев на карантине, а также собрать 250000 грн. для пострадавших от коронавируса. Проект инициировал соучредитель премии #YUNA #ПавелШилько. Почти 20000 тысяч человек посмотрели этот марафон и более 500 человек это подписчики этого канала. А что собрали? Чуть более 11000 грн... почти пол гривны на каждого зрителя или 20 гривен на подписчика. Я понимаю что тяжелое время, но настолько? Мне очень жаль людского времени и труда зря потраченного на этот марафон. Но мы можем исправить ситуацию кликнуть и помочь по ссылке https://letshelp.com.ua/campaign/blagodijnyj-marafon-razom-vdoma/ и доказать что нам не все равно.

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Раніше ми повідомляли, Камалія шокувала розкішним видом у вечірній сукні. Гаряча красуня з'явилася у відвертому вбранні з глибоким декольте.

Нагадаємо, українська співачка показала чоловіка-мільярдера і красунь-дочок.

Також Politeka писала, що найбагатша зірка української естради засвітила пишні груди на людях.