Зірка "Квартал 95", гуморист і актриса Олена Кравець приємно здивувала шанувальників ніжним фото в ліжку

В цей раз на фан-акаунті артистки з'явилося миле фото в чорно-білій обробці. Олена з'явилася на кадрі в соціальній мережі Instagram в м'якій білосніжній постелі, нібито мирно засинаючи, повідомляє Politeka.net.

Як відомо, зірка змушене скасувала безліч зйомок, проектів та публічних заходів після введення карантину. Артистка знаходиться на ізоляції вже кілька тижнів, тим не менш, зірка "95 Кварталу" і "Жіночого кварталу" не втомлюється радувати шанувальників фото з різних проектів.

На фан-сторінці Кравець з'явився один з архівних знімків Олени, яка здивувала ніжним чином. В добавок до цього було представлено інтерв'ю жінки з колегою. Так, за словами артистки, хоч вона на ізоляції, однак маски не носить, а антисептики просто не любить.

«Обурює, що з-за карантину я ще й поправилася, - з посмішкою каже Олена. – Це.. нехай буде трошки! Навіть не повірила – поставила дітей на ваги, але це тільки засмутило. Довелося перейти на зовсім іншу систему харчування. Зараз я зовсім не п'ю, взагалі не до цього – ні-ні, я не вагітна! Просто 80 відсотків часу відповідаю на запитання дітей, навіть незважаючи на те, що нянь не відпускала – можна зійти з розуму! Це якесь вариво, взагалі не продуктивне, дивна життя».

Раніше ми повідомляли, Кравець розповіла, чим займається на карантині. Зірка опублікувала в Instagram фото, на якому позує біля гімнастичного м'яча. Поруч з нею на знімку її фітнес-тренер.

"Зараз всі говорять, що людство вийде з карантину іншим, оновленим. Це правда. Я, наприклад, уявляю ту частину людства, яка вийде з неї з новим вагою!", - заявила Кравець.

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