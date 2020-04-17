Молода українська співачка Віра Кекелія, зірка "Жіночого кварталу" з'явилася на сімейному фото з чоловіком в несподіваному образі

Як відомо, артистка разом зі своїм чоловіком Романом очікує на швидку появу малюка, зірка на останньому місяці вагітності активно проводить час навіть на карантині. Кілька днів тому Віра з'явилася в домашньому вигляді і зняла цілий кліп на пісню "Віддушина", а сьогодні порадувала Instagram милим фото з чоловіком, передає Politeka.net.

цього разу зірка "Кварталу" з'явилася в природному вигляді без макіяжу і в піджаку на голе тіло. В такому ж чорному піджаку з'явився і супруз артистки, приємно підкоривши шанувальників:

«Парочка налаштована серйозно;) Все вимили, себе викуповували - чистий же четвер, купили яйця, дріжджі, ванілін і все, що потрібно для Великоднього пирога! ⠀ Найголовніше досягнення крайніх днів - навчили батьків користуватися FaceTime!

Підготували їх до сімейного свята Пасхи відео дзвінком;)))) ⠀Єдине, що через екран телефону не обнимешься і не померяешься міцністю яєць😂 А так все у нас зашибісь! #ромаивера #великдень», - написала Кекелія під новим постом.

Шанувальники в свою чергу написали безліч коментарів під постом зірки.

"Так як у нас грузинсько-українська сім'я, то на будь-яке свято - і Великдень не виняток, у нас завжди на столі запечена курка в духовці, грузинська мамалига з сиром сулугуні і, звичайно ж, аджика власного виготовлення. Це просто "маст хев" на нашому святковому столі. Зазвичай ми проводили цілий день з родиною. Раніше намагалися завжди поїхати до батьків на Великдень. В цьому році привітаємо їх по відеозв'язку. Звичайно ж, мыы будемо вдома. Спечемо великодній пиріг, можливо, ще приготуємо рибу в духовці і пюре з картоплі", - написала Віра раніше.

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