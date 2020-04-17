Російська співачка Наташа Корольова показала, як розважалася з колишнім чоловіком, композитором Ігорем Ніколаєвим

Як передає Politeka.net, Корольова з приводу дня народження співачки Валерії, 17 квітня, опублікувала у своєму мікроблозі в Instagram архівне відео, на якому відображено гучне застілля (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

В кадрі постали Валерія, Корольова, Ніколаєв, Олександр Маршал, Стас Михайлов, а знімав компанію Йосип Пригожин. Артистки задушевно виконали пісню про "любов до одружених чоловіків". На відео помітно, як посеред перформансу, Ніколаєв встав і зібрався кудись іти - "мабуть не витримав від напливу емоцій".

"Дорога Лерочка @valeriya Хочу від усієї душі привітати тебе з цим прекрасним днем! Днем твого народження! Ти для мене не просто приголомшлива артистка і крутий професіонал, але і дивовижна жінка, з дуже непростою долею і неймовірно сильним стрижнем... p.s. знайшла в архівах спогади про наші прекрасні творчі посиденьки у веселій компанії @marshalsinger @stas_mihailoff @igor_nikolaev_music за кадром знімає наш улюблений Йося @prigozhin_iosif", - написала в соцмережі Корольова.

Шанувальники за півгодини встигли поставити більше 34 000 "лайків", а також обговорити даний ролик.

"Ігоря зворушила пісня, пішов утерти потайки скупу чоловічу сльозу😉👍"

"Приємно побачити В. Ніколаєва та Н.Корольову за одним столом👍"

"Хороша компанія! Але Валеря всіх перекричала 😂"

"Ох і голосисті 👍"

"А як же Тарзан?"

Раніше ми повідомляли, Ніколаєва нещодавно виписали з Коммунарки, де він лежав з пневмонією. Композитор поділився фото в інвалідному візку, в підписі до якого подякував лікарям. За його словами, пневмонія відступила, але повертатися до нормального життя він планує поступово.

Нагадаємо, що скорботна Наташа Корольова повідомила про сімейну трагедію, але її не пошкодували: "Соромно"

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