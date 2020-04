View this post on Instagram

Дорогая Лерочка @valeriya Хочу от всей души поздравить тебя с этим прекрасным днём! Днём твоего рождения! Ты для меня не просто потрясающая артистка и крутой профессионал, но и удивительная женщина, с очень непростой судьбой и невероятно сильным стержнем; заботливая любящая мама и дочь, и конечно же настоящий человек с широчайшей душой и подруга, верное надежное плечо! Ты заслужила быть счастливой в своей красивой семье! Желаю тебе здоровья, прежде всего, и будь счастлива, сияй, созидай, восхищай!!! P.s нашла в архивах воспоминания о наших прекрасных творческих посиделках в весёлой компании @marshalsinger @stas_mihailoff @igor_nikolaev_music за кадром снимает наш любимый Йося @prigozhin_iosif !!!#деньрождения #весна #валерия #дива