Российская певица Наташа Королева показала, как развлекалась с бывшим мужем, композитором Игорем Николаевым

Как передает Politeka.net, Королева по поводу дня рождения певицы Валерии, 17 апреля, опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм архивное видео, на котором запечатлено шумное застолье (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

В кадре предстали Валерия, Королева, Николаев, Александр Маршал, Стас Михайлов, а снимал компанию Иосиф Пригожин. Артистки задушевно исполнили песню о "любви к женатым мужчинам". На видео заметно, как посреди перформанса, Николаев встал и собрался куда-то уходить - "видимо не выдержал от наплыва эмоций".

"Дорогая Лерочка @valeriya Хочу от всей души поздравить тебя с этим прекрасным днём! Днём твоего рождения! Ты для меня не просто потрясающая артистка и крутой профессионал, но и удивительная женщина, с очень непростой судьбой и невероятно сильным стержнем... P.s нашла в архивах воспоминания о наших прекрасных творческих посиделках в весёлой компании @marshalsinger @stas_mihailoff @igor_nikolaev_music за кадром снимает наш любимый Йося @prigozhin_iosif", - написала в соцсети Королева.

Поклонники за полчаса успели поставить более 34 000 "лайков", а также обсудить данный ролик.

"Игоря тронула песня, пошел утереть тайком скупую мужскую слезу😉👍"

"Приятно увидеть И.Николаева и Н.Королеву за одним столом👍"

"Хорошая компания! Но Валеря всех перекричала 😂"

"Ох и голосистые 👍"

"А как же Тарзан?"

Ранее мы сообщали, Николаева недавно выписали из Коммунарки, где он лежал с пневмонией. Композитор поделился фото в инвалидной коляске, в подписи к которому поблагодарил врачей. По его словам, пневмония отступила, но возвращаться к нормальной жизни он планирует постепенно.

Напомним, что скорбящая Наташа Королева сообщила о семейной трагедии, но ее не пожалели: "Стыдно"

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