Відома співачка Віра Брежнєва повторила помилку іншої екс-учасниці гурту ВІАгра Світлани Лободи

Віра Брежнєва поділилася кадрами з фотосесії для Cosmopolitan Russia. При цьому одне фото артистки в Instagram привернула особливу увагу і спантеличило її шанувальників. (Щоб переглянути фото - проскрольте нижче)

Віра Брежнєва позує сидячи, відкинувшись на спинку стільця. На ній - білий брючний костюм в смужку з мінімалістичним топом. Таке вбрання вигідно оголює плоский живіт співачки.

Справа в тому, що одному з кадрів, де співачка позує з босими ногами, у неї на правій нозі чітко видно шість пальців. Залишається тільки здогадуватися, чи це фотограф перемудрував з фотошопом, або ж у зірки дійсно є така анатомічна особливість.

Також Віра Брежнєва опублікувала відео з бекстейджем зйомки.

Раніше шість пальців на нозі помічали на фото 37-річної співачки Світлани Лободи. Ажіотаж викликало фото обкладинки синглу під назвою Новий Рим. На знімку Лобода позує з червоною помадою, намагаючись облизати нігті на ногах, вкриті глянсовим лаком в тон губ. Однак такий сексуальний знімок розкритикували користувачі мережі, які помітили на її нозі 6 пальців.

Нагадаємо, Віра Брежнєва і Дорофєєва "зарубились" і з'ясували, хто крутіше і красивіше.

Як повідомляла Politeka, Лобода засвітила зайве, вихваляючись формами без фотошопу.

Також Politeka писала, що Брежнєва показала, як спокушає Меладзе будинку.