Відома українська модель Леоніла Гузь, "Міс Україна 2018", опублікувала спекотне фото в плащі

Зірка з'явилася в спокусливому вигляді фото в Instagram, пише Politeka.net. Леоніла Гузь з'явилася в чорному короткому топі, який натягнувся на пишних грудях. Соковиті принади ледь не випадали з відвертого вбрання.

Не можна було не звернути уваги на струнку фігуру і пружний прес зірки, а також довгі ніжки. У дівчині - жодного недоліку.

Модель з'явилася в щось схожому на плащ, який спустила з плечей. Світлий манікюр завершив образ.

Гузь розпустила довге волосся і доторкнулася до них однією рукою, при цьому красуня дивилася вниз, відкривши губи.

Позаду моделі можна побачити іржаві бочки.

За 20 хвилин пост зібрав понад 700 лайків і трохи коментарів.

"Хороша пі**єц", "Сексі бейбі", "😻 відмінний кадр, колір 🔥", "Ліна, а фото з цієї фотосесії коли закінчаться?)", "Думаєш, я буду сумувати саме за цим фото?)", "Красива 😍😍😍❤️❤️❤️❤️", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Леоніла Гузь наділа червоний наряд, який хоч і не був з великим декольте, але все ж мав виріз в області ніг, саме це додало пікантності образу. Модель поклала руку до талії і посміхнулася у камеру. Хвилясте волосся зірки мало не доходили до п'ятої точки і торкалися попереку.

Зірка виглядала чудово, її фігура гідна тільки похвали.

Раніше повідомлялося, що Леоніла Гузь позувала у відвертій білій блузці, яка має велике декольте.

Як можна відразу помітити, під одягом не було бюстгальтера. Модель залишила волосся розпущеним і прикрила ними груди. Руки вона сховала за головою. Фото вийшло досить цікавим.

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