33-річна Наталія Фріске, молодша сестра покійної російської співачки та актриси Жанни Фріске, умилила публіку фото з чотириногим другом

Як передає Politeka.net, дівчина опублікувала у своєму мікроблозі в Instagram свіже фото, на якому постала в досить відвертому вбранні з невеликим песиком біло-коричневого забарвлення.

Наталія розташувалася на ліжку у напівпрозорій футболці білого кольору, крізь яку виразно виднівся чорний бюстгальтер. При цьому красуня притиснула до грудей свого улюмленця.

Шанувальники вмить кинулися обговорювати кадр. Чи варто говорити, що майже всі "призи" дісталися собачці, незважаючи на спроби Фріске привернути увагу до себе - чого тільки стоїть жаркий ракурс.

"Мамин малюк🥰", - підписала фото Наталья.

"Як же пощастило малюкові 😍 "; "Наташа🌝👍Ви розкішна)А мамин малюк просто мімімішечка ❤️"; "Такі солодкі 😘😘😘"; "Яке маленьке щастя 😍", - писали в коментарях.

Раніше ми повідомляли, сестра Фріске приголомшила елегантним образом, опублікував фото, на якому вона за кермом авто. Дівчина постала в сіро-зеленій куртці, замотавши шию "леопардовим" шарфом темно-рожевого відтінку.

Багато хто говорить, що Наталя як дві краплі води схожа на Жанну, яка померла у 2015 році від раку. Судячи з усього, це фото тому підтвердження.

"Боже, яка гарна))))😍"; "Жаніна усмішка"; "Як же тут на Жанну схожа🙈я спочатку подумала, що це вона", - залишили відгуки користувачі.

Також ми писали, нещодавно піар-директор Жанни Фріске, Ася, яка працювала з нею під час зйомок дилогії "Нічний дозор" (2004 рік) і "Денний дозор" (2006 рік), заявила, що знаменитість не любила батька своєї дитини - телеведучого Дмитра Шепелєва.

За словами Асі, Жанна закохувалася і заводила романи з іншими чоловіками прямо у неї на очах. В якийсь момент у знаменитості з'явилася велика слава і багатство, і їй захотілося завести сім'ю. Тут і підвернувся чарівний Шепелєв.

Нагадаємо, "Той ще тип": батько Жанни Фріске накинувся на Шепелєва і розкрив його ганебне минуле.

Також Politeka писала, що стало відомо про втечу чоловіка Фріске Шепелєва з сином: "Краще так, ніж..."