37-річний український танцюрист, хореограф, а також суддя популярних шоу талантів Влад Яма здивував інтимним фото з дружиною

В цей раз артист опублікував свіже фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому постав у несподіваному романтичному образі разом з дружиною, що позує в порожній ванні, передає Politeka.net.

Як відомо, після того, як завершився проект «Танці з зірками» Влада Яма тимчасово зник з поля зору, проте через деякий час артист почав активно вести свій профіль у соціальній мережі Instagram. Танцюрист почав хвалитися танцювальними роликами, сімейними фото і зворушливими кадрами з дружиною. Цього разу артист нагадав про себе романтичним кадром.

«Виявляється, фотосесії можна робити вдома з фотографом на відстані 400 км від моделей 🤷🏼‍♂️ 💛», - написав під кадром Влад.

Однак, цінували незвичайну зйомку далеко не всі.

«Як на мене, дивна фотка: порожня ванна, різні емоції на обличчях...», «Неоднозначне враження від ідеї фото🙄», «💕💕💕І я таке фото хотіла б. Круто! 👍👍👍», «Дуже романтична фотографія ♥️», «то ви ж води у ванну наберіть, замазури))».

До цього артист опублікував свіже фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому постав на лаві для жиму лежачи, при чому незвичайною, а дерев'яною. Яма від напруги надув щоки, що аж став червоним.

Зірка постав у сірій футболці та чорних шортах. Судячи з підпису, знімок був зроблений в Майамі (США), де танцюрист встиг побувати до карантину. До речі, за час ізоляції Влад встиг відростити бороду і почав вже було прощатися зі своєю лисиною. Тому, не дивно, що багатьох це фото заплутало і змусило питати, що у нього з бородою. Очевидно, що Влад не збривав рослинність, а це просто архівний знімок.

"Витиснемо користь і зробимо висновки! Переживемо, переможемо, станемо ще сильнішими!!!..💪😷🤔 #miami", - підписав фото Яма.

Шанувальники встигли за дві години поставити більш 2000 "лайків", а також обговорити в коментарях зовнішність знаменитості.

Нагадаємо, що Влад Яма показав, як розважається з дружиною на диванчику: «Муркочуть від щастя».

Також Politeka писала, що Влад Яма налякав постарілим виглядом, дружина не стрималася: «Жерсть».