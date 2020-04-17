52-річний російський співак, Філіп Кіркоров зворушив передсвятковим відео з 8-річною Аллою-Вікторією і 7-річним Мартіном-Крістіном
Як передає Politeka.net, Кіркоров поділився свіжим відео в своєму мікроблозі в Instagram, в якому діти готують кулінарні шедеври на кухні (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).
Алла-Вікторія з братиком замішують тісто, збивають глазур і фарбують за допомогою серветок яйця - щоб порадувати зіркового тата напередодні Великодня. Дивно, які зібрані та спокійні діти на відео: ні натяку на пустощі.
"Мої щось тут затіяли...", - до дітей вийшов сонний Філіп в жовтому махровому халаті. Співак прийшов в захоплення при вигляді накритого столу.
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"В очікуванні Великодня 🙏🏻 Велика П'ятниця!.. Діти вже ретельно підготувалися до свята - яйця нафарбували, паски напекли, будинок прикрасили... Так, у мене найкращі помічники @allavictoriyakirkorova і @martinkirkorov 🐰🐰 Чекаємо Великдень🐣", - повідомив гордий Кіркоров.
За три години відео зібрало понад 220 000 переглядів. Шанувальники артиста не скупилися на компліменти:
"Справжня сімейна команда ! 🌟"
"Які молодці👍 оточили тата турботою"
"Які розумники, так постаралися👍"
"Молодці!привчені до традицій!🙏"
"Які паски красиві ! А глазур! У мене так ніколи не виходить! Браво маленьким кухарям!❤️"
"Філіп чудовий батько! 👍"
"Солодощі цих дітей немає меж! Вони солодші тих солодощів, які вони приготували!"
Раніше ми повідомляли, в Instagram Алли-Вікторії з'явилися кадри, як вона з братиком займається уроками: «Ми не сходимо з дистанції на дистанційному навчанні. У графіку!»
Нагадаємо, постарілий Кіркоров ошелешив новим відео з Басковим.
Також Politeka писала, що Кіркоров в оточенні фавориток похвалився незвичайним талантом.