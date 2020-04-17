52-річний російський співак, Філіп Кіркоров зворушив передсвятковим відео з 8-річною Аллою-Вікторією і 7-річним Мартіном-Крістіном

Як передає Politeka.net, Кіркоров поділився свіжим відео в своєму мікроблозі в Instagram, в якому діти готують кулінарні шедеври на кухні (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

Алла-Вікторія з братиком замішують тісто, збивають глазур і фарбують за допомогою серветок яйця - щоб порадувати зіркового тата напередодні Великодня. Дивно, які зібрані та спокійні діти на відео: ні натяку на пустощі.

"Мої щось тут затіяли...", - до дітей вийшов сонний Філіп в жовтому махровому халаті. Співак прийшов в захоплення при вигляді накритого столу.

"В очікуванні Великодня 🙏🏻 Велика П'ятниця!.. Діти вже ретельно підготувалися до свята - яйця нафарбували, паски напекли, будинок прикрасили... Так, у мене найкращі помічники @allavictoriyakirkorova і @martinkirkorov 🐰🐰 Чекаємо Великдень🐣", - повідомив гордий Кіркоров.

За три години відео зібрало понад 220 000 переглядів. Шанувальники артиста не скупилися на компліменти:

"Справжня сімейна команда ! 🌟"

"Які молодці👍 оточили тата турботою"

"Які розумники, так постаралися👍"

"Молодці!привчені до традицій!🙏"

"Які паски красиві ! А глазур! У мене так ніколи не виходить! Браво маленьким кухарям!❤️"

"Філіп чудовий батько! 👍"

"Солодощі цих дітей немає меж! Вони солодші тих солодощів, які вони приготували!"

Раніше ми повідомляли, в Instagram Алли-Вікторії з'явилися кадри, як вона з братиком займається уроками: «Ми не сходимо з дистанції на дистанційному навчанні. У графіку!»