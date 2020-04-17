52-летний российский певец Филипп Киркоров растрогал предпраздничным видео с 8-летней Аллой-Викторией и 7-летним Мартином-Кристином

Как передает Politeka.net, Киркоров поделился свежим видео в своем микроблоге в Инстаграм, в котором дети готовят кулинарные шедевры на кухне (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

Алла-Виктория с братиком замешивают тесто, взбивают глазурь и красят при помощи салфеток яйца - дабы порадовать звездного папу накануне Пасхи. Удивительно, как собраны и спокойны дети на видео: ни намека на баловство.

"Мои что-то тут затеяли...", - к детям вышел сонный Филипп в желтом махровом халате. Певец пришел в востог при виде накрытого стола.

"В ожидании Пасхи 🙏🏻 Великая Пятница!.. Дети уже тщательно подготовились к празднику - яйца накрасили, куличи напекли, дом украсили... Да, у меня самые лучшие помощники @allavictoriyakirkorova и @martinkirkorov 🐰🐰 Ждём Пасху🐣", - сообщил гордый Киркоров.

За три часа видео собрало более 220 000 просмотров. Поклонники артиста не скупились на комплименты:

"Настоящая семейная команда ! 🌟"

"Какие молодцы👍 окружили папу заботой"

"Какие умнички, так постарались👍"

"Молодцы!приучены к традициям!🙏"

"Какие куличи красивые ! А глазурь! У меня так никогда не получается! Браво маленьким поварам!❤️"

"Филипп отличный отец! 👍"

"Сладости этих детей нет предела! Они слаще тех сладостей, которые они приготовили!"

Ранее мы сообщали, в Инстаграм Аллы-Виктории появились кадры, как она с братиком занимается уроками: «Мы не сходим с дистанции на дистанционном обучении. В графике!»