Солістка ВІА Гри Еріка Герцег поділилася несподіваним домашнім кадром з відпочинку вдома

Як відомо, дівчину досить часто порівнюють з колишньою солісткою ВІА Гри Вірою Брежнєвою, яка стала дружиною продюсера групи. Через схожість з артисткою дівчині навіть приписували роман з Костянтином Меладзе. Сама зірка заперечує будь-який зв'язок з чоловіком і каже, що для неї Меладзе, як батько.

цього разу співачка здивувала домашнім фото, на якому з'явилася без макіяжу і будь-яких укладок. Навпаки, дівчина продемонструвала природною красою, тримаючи солодку випічку на тарілці:

«Добрий день, мої Хороші🌸 Приготувала свою першу Великдень. Як вам?💗 Чекаю на ваші фотографії!😍 P. S.: рецепт скоро в сториз😋 #Кічі #ЭрикаГерцег #ЦарскаяПасха #свято».

Ось що відповіли користувачі:

«Кічі така розумничка», «Яка ти молодець😮😮😮😮», «Шикарно! А можна рецепт?», «Ти така мила на фото», «Яка смакота 😊, приємного апетиту 🤗», «Ух ти, як гарно!!! Сподіваюся і дуже смачно!!!!», «Лялечка 🔥👍», «Еріка ти просто молодець 😍😍👍👍👍», «виглядає красиво і ти тут така мила».

До цього дівчина опублікувала на своїй сторінці в Instagram незвичайне фото. На знімку Еріка постала в спокусливому купальнику, який підкреслив її ідеальну фігуру. Дівчина стоїть на фоні прекрасних видів, вигнувшись таким чином, щоб підкреслити свій пружний прес, підкачані плечі і пишні форми.

«Я продовжую челлендж. Чекаю від вас усіх, мої Хороші, найкращі літні фотографії для мотивації!», - написала Еріка.

За день її пост зібрав понад 18 тисяч лайків. В коментарях всі обговорюють ідеальну фігуру зірки і просять поділитися секретом краси.

«Гарна! Ти наша ідеальна мотивація! Не дамо карантину нас розслабити», «Ось це фігура. Эричка, а ви собі хоч іноді дозволяєте шкідливості які-небудь, фастфуд?», «Яка прекрасна», «Ти виглядаєш дуже гарно, як завжди», «Чудово. Хочу вже на пляж», «Фігура просто бомба. Скиньте будь ласка основні вправи, які ви виконуєте», - пишуть користувачі мережі.

Нагадаємо, що Еріка Герцег пікантно оголилася і пішла по стопах Брежнєвої : «Не терпиться вам показати…».

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