Популярна виконавиця Анастасія Кумейко, яка раніше входила до групи Nikita, показала ідеальне тіло в одному мереживі

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Dj Nana вибирає одяг для ефіру». – йдеться у повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованому знімку Кумейко позує з приспущеним мереживною білизною, виставивши напоказ свою пишність. Однак шанувальники зірки не змогли що-небудь сказати, оскільки фотографія була викинута в Сторіс.

До цього ми писали, що українська співачка Анастасія Кумейко, колишня солістка групи Nikita, показала нове фото в Instagram

На фото Кумейко сидить на сидінні в тракторі, швидше за все. Ноги вона закинула прямо на кермо транспортного засобу. Анастасія була в чорній сукні, а образ доповнила великими чобітьми і поясом на талії.

"Робота кипить", - коротко підписала фото Кумейко.

"Анастасія Комбанейшн", Коли наслухалася Олександра Григоровича Лукашенка", "Моя богиня", "Трактор з панорамним дахом?", "Блін.. вкрала ідею сфоткаться в тракторі....", "Нана "оре" у всіх сенсах", "А де подушка? Сьогодні вранці все з подушками".

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