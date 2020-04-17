35-річний український актор, ведучий "Євробачення" і фіналіст шоу "Танці з зірками" Володимир Остапчук потішив шанувальників безглуздим виглядом

Як передає Politeka.net, зірка поділився свіжим фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому постав в кілька пікантному вигляді. Остапчук робив селфі в піджаку і сорочці з метеликом, "не помітивши", що зупинився в акурат перед дзеркалом, і у відображенні його було видно в повний зріст.

Таким чином, телеведучий блиснув білими трусами і своєю п'ятою точкою. Судячи з підпису - так і було задумано. А гарячий кадр припав до душі вимогливій публіці.

"Запросили на побачення онлайн. Оцініть look від 1 до «у сенсі?»", - підписав фото Остапчук.

Менш ніж за годину пост "лайкнули" понад 7 000 осіб. Користувачі кинулися обговорювати зовнішній вигляд знаменитості і його витівку.

"красунчик 😍"

"Ух який💋"

"Головне зручність)))) будь собою)))!"

"Красень👍10 балів 😂 панночка оцінить😉"

"😂Ну якщо раптом попросять показатися на весь зріст,то думаю не варіант 🤔"

"Відображення в дзеркалі 10 балів"



"Як ніби в панталонах))"

"вигляд ззаду ого-го"

Раніше ми повідомляли, Остапчук вразив публіку звонішнім виглядом. Володимир випустив черговий кліп-пародію. На цей раз на хіт російської групи Little Big «UNO». Він назвав свою пісню «Нудно» і присвітив її самоізоляції вдома та пов'язаними з цим проблемами.

У кліпі Остапчук ніби "погладшав" на 15 кілограм та з'явився в компанії гумової жінки. Разом зі своєю «подругою» він грав в приставку, "#підбухівав" й сам робив собі стрижку.

Нагадаємо, Остапчук без одягу розбурхав зовнішнім виглядом, Різатдінова не стрималася: "Це вже занадто".

Як повідомляла Politeka, партнерка Остапчука за "Танцям з зірками" показала постільні забави з відомим блогером: "таке творять!".

Також Politeka писала, що коханка Остапчука в сміливої позі показала, чим полонила відомого красеня: "Дуже чіпляюча..."