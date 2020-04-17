35-річний український актор, ведучий "Євробачення" і фіналіст шоу "Танці з зірками" Володимир Остапчук потішив шанувальників безглуздим виглядом
Як передає Politeka.net, зірка поділився свіжим фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому постав в кілька пікантному вигляді. Остапчук робив селфі в піджаку і сорочці з метеликом, "не помітивши", що зупинився в акурат перед дзеркалом, і у відображенні його було видно в повний зріст.
Таким чином, телеведучий блиснув білими трусами і своєю п'ятою точкою. Судячи з підпису - так і було задумано. А гарячий кадр припав до душі вимогливій публіці.
"Запросили на побачення онлайн. Оцініть look від 1 до «у сенсі?»", - підписав фото Остапчук.
Менш ніж за годину пост "лайкнули" понад 7 000 осіб. Користувачі кинулися обговорювати зовнішній вигляд знаменитості і його витівку.
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"красунчик 😍"
"Ух який💋"
"Головне зручність)))) будь собою)))!"
"Красень👍10 балів 😂 панночка оцінить😉"
"😂Ну якщо раптом попросять показатися на весь зріст,то думаю не варіант 🤔"
"Відображення в дзеркалі 10 балів"
"Як ніби в панталонах))"
"вигляд ззаду ого-го"
Раніше ми повідомляли, Остапчук вразив публіку звонішнім виглядом. Володимир випустив черговий кліп-пародію. На цей раз на хіт російської групи Little Big «UNO». Він назвав свою пісню «Нудно» і присвітив її самоізоляції вдома та пов'язаними з цим проблемами.
У кліпі Остапчук ніби "погладшав" на 15 кілограм та з'явився в компанії гумової жінки. Разом зі своєю «подругою» він грав в приставку, "#підбухівав" й сам робив собі стрижку.
Нагадаємо, Остапчук без одягу розбурхав зовнішнім виглядом, Різатдінова не стрималася: "Це вже занадто".
Як повідомляла Politeka, партнерка Остапчука за "Танцям з зірками" показала постільні забави з відомим блогером: "таке творять!".
Також Politeka писала, що коханка Остапчука в сміливої позі показала, чим полонила відомого красеня: "Дуже чіпляюча..."