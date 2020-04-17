Російська актриса Христина Асмус здивувала фанатів сміливим знімком після того, як її привітали з днем народження

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Улюблені, спасибі! Фантастично ніжний і смачний був торт!!! 👍🏻 Ще й зволожує шкіру добре 😂😂😂 Спасибі вам всім за фідбек з приводу прямого ефіру! ☄️ Я так розумію, вікторина всім зайшла! ☺️ Ну кайф, кайф! Можемо проводити іноді», - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на знімку Асмус позує на камеру з квітами і з білою речовиною на обличчі. Швидше за все – це торт, в який «вмочили» зірку. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку користувачів мережі.

«Харламов, це вже перебір», «Ваай, яка краса», «прикольно», «вогонь взагалі», «Про кокс на обличчі то?», «Христина страшно уявити, що у тебе на обличчі», «Ніфіга собі Гарік рідкими діточками розстріляв тебе», - пишуть вони.

До цього ми писали, що Христина Асмус показала, як виглядає після бурхливої вечірки з нагоди свого дня народження.

14 квітня популярної російської актрисі виповнилося 32 роки. У зв'язку з карантином вона вирішила відзначити це свято зі своїми шанувальниками, запросивши їх на імпровізовану онлайн-вечірку. На наступний день Асмус показала результати своїх бурхливих розваг.

Так, на сторінці актриси в Instagram з'явилося нове селфи, судячи з усього, зроблений одразу після пробудження. На ньому Асмус виглядає, як після дикої гулянки: розпатлане волосся, якусь подобу домашнього халата і чорні кола від размазавшейся туші під очима, наче знаменитість плакала.

«Скок час? Шо вчора було?», - написала на знімку актриса.

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