Блондинка Тетяна Котова, яка раніше входила в тріо «ВІА-Гра», показала ідеальне тіло у купальнику

Про це повідомляє Politeka з посиланням на фан-сторінку зірки в Instagram.

«Тетяна Котова. Це любов», - коротко говориться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованому знімку Котова поирует спиною на камеру, демонструючи всім свої розкішні форми. Також можна помітити, що образ дівчини доповнює браслет і красиві сережки.

Незважаючи на те, що фотографія була розміщена не в Сторіс, її шанувальники лише активно лайкали знімок, хоча і не коментували його.

Як повідомлялося раніше, ефектна білявка Тетяна Котова, яка кілька років виступала разом з колективом ВІА Гра, вразила відвертим чином.

Свіже фото жінка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На фото Котова з'явилася в білих трусиках і топі, який ледве вмістив неосяжну груди зірки. Котова розпустила волосся, взяла в руки краєчки трусиків, щоб зробити фото ще більш пікантним. Зверху вона накинула джинсову куртку, але головна гордість співачки все одно проглядається через прозорий топ.

Тему під постом Котова теж вирішила обговорити пікантну. Вона анонсувала ефір з сексологом, який допоможе парам, у яких є проблеми у відносинах.

«Карантин зараз може допомогти зміцненню відносин в одних сім'ях і зруйнувати інші», - зазначила Котова, запропонувавши шанувальникам задавати питання, які їх найбільше хвилюють.

Нагадаємо, що Тетяна Котова влаштувала справжнє випробування пристрасним танцем: "Несіть вогнегасник".

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