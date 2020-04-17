Українська продюсер Потап влаштував запальні танці з красунею-незнайомкою і показав це всім

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Домачел в Твк Струмі», - коротко говориться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованому знімку Потап виконує запальний танець з незнайомкою. Українці відреагували на це вельми неоднозначно.

«хм, Каменських на замітку», «круто», «ну порівняти будинок з в'язницею..хлопців, добре, що ви не знаєте, що таке в'язниця...хоча якщо б знали, то так би не нили:)», «Моторошні пельмені», «Що у неї з ротом?», - пишуть вони.

До цього ми писали, що знаменита українська співачка Настя Каменських викликає незмінне захоплення серед шанувальників завдяки пікантним фото.

Після того, як артистка скинула більше двадцяти кілограмів зайвої ваги, вона вирішила влаштовувати цілі серії відвертих фотосесій, демонструвати фігуру в ледь помітних крихітних костюмах на сцені і дивувати домашніми знімками в бікіні. Потап нарешті розповів, як ставиться до того, що його дружина роздягається на публіці.

Так, Потап вирішив відповісти в програмі «Зірковий шлях», рішення його дружини ділитися з публікою досить жаркими і навіть відвертими кадрами.

наприклад, тільки під час останньої відпустки зірка представила серію кадрів в нових бікіні і блиснула напівпрозорим костюмом на концерті:

«Якщо ми один одного любимо, то чому вже чіплятися, якщо вона артистка. Я впевнений. Не в собі, в своїй любові. Тому я дозволяю їй все», – спокійно зауважив Потап в шоу.

Нагадаємо, Каменських і Потап вразили кадрами з закулісся "Голоси", цього не покажуть по ТБ.

Як повідомляла Politeka, Потап раскорячился в дивній позі, Каменських все зафільмувала.

Також Politeka писала, що розпусна Каменських влаштувала рольові ігри з Потапом, відео потрапило в мережу: «Куди ми котимося».