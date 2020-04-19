34-річна російська співачка, блогер і ведуча проекту "Дом-2" Ольга Бузова похвалилася подарунком від коханого Давида Манукяна

На фото Ольга постала в блискучому міні-платті на тонких бретелях, передає Politeka.net.

Образ зірки завершили різні аксесуари. Бузова зробила макіяж з акцентом на очі. Також на обличчі виділяються брови. Пухкі губи підфарбовані коричневою помадою.

Співачка сіла поряд з букетом рожевих троянд, які їй подарував бойфренд.

За сім годин пост зібрав майже 300 тисяч лайків та багато коментарів.

"Яка гарна 😍", "Зачіска пасує дуже мила!😍 ЩАСТЯ ВАМ", "Де ви знаходите квіти ,всі квіткові магазини закриті ) Або це фотка по другому колу ?😀", "Красуня 😍", "найкрасивіша!!! Спокійної тобі ночі ❤️❤️❤️", "Тримаєш планку", "дуже Красива😍😍😍😍😍😉😉😉😉", "Приветики", "🔥🔥🔥 шикарний букет", "Нереальна🤤🤤🤤 Ах**нно красива🔥🔥🔥😍😍", "Шикарна 🤤🤤🤤❤️", "Шикарний букет 😍", "Я так вас кохаю ❤️коли дітки?💋", "Ти з роками стаєш все красивіше! Розумниця🤲🏻🌟", "Красуня моя, Оленька дай бог щоб у вас все було відмінно❤️❤️❤️😘😘", "Бажаю щастя з Давидом!!! Перший раз бачу тебе такою щасливою😍❤️🔥", "❤️ обожнюю", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Ольга Бузова шокувала фанатів у своєму мікроблозі в Instagram знімком 5-річної доньки.

Ольга пояснила у підпису, що за допомогою спеціального додатка "вирахувала", як буде виглядати їх з Манукяном майбутня дитина.

"У нас з Давидом буде дитина! - заявила Бузова. - Коли-небудь точно буде 🥰 Так здорово, що можна подивитися зовнішність майбутнього малюка заздалегідь!", - написала артистка.

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