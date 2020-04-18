34-річна російська співачка, блогер і телеведуча проекту "Дом-2" Ольга Бузова проводить час на карантині, не відмовляючи собі ні в чому

Як передає Politeka.net, красуня опублікувала свіжий знімок, на якому постала в сліпучому вбранні в передчутті дивного вечора.

Струнка Оля вбралася в міні-сукню чорного кольору з блискітками і туфлі на шпильці. При цьому помітно, що зірка постала без нижньої білизни, привертаючи увагу спокусливими вигинами.

Бузова з щасливою посмішкою на обличчі застигла перед накритим столом: келихи з напоєм, різні страви й запалені свічки - все вказує на романтичну вечерю. Крім того в кадр ледве вмістився величезний букет троянд.

Що саме відзначає Оля, сидячи в ізоляції, вона не розповіла, але зазначила: "У житті потрібно в першу чергу навчитися радіти дрібницям ... адже маленькі радості складаються у велике щастя ❤️ Кохайте і будьте коханими ... ми самі створюємо свою атмосферу".

Фото за кілька годин лайкнули понад 400 000 осіб. Шанувальники щедро нагородили Бузову компліментами:

"Ну що за краса😍 самоізоляція йде Вам на користь"

"Така щаслива😍"

"Яка краса посеред ночі 😍"

"Мммм бенкет під час чуми 😀. Жартую . Чому стільців три ?)"

Раніше ми повідомляли, Бузова здивувала фанатів незвичайним фото з молодим коханцем Давидом Манукяном і їх спільною дитиною. Оля виставила фото з 5-річною чорнявою дівчинкою і пояснила в підписі, що за допомогою спеціального додатка "вирахувала", як буде виглядати їх з Манукяном майбутня дитина.

"У нас з Давидом буде дитина! - заявила Бузова. - Коли-небудь точно буде 🥰 Так здорово, що можна подивитися зовнішність майбутнього малюка заздалегідь!", - повідомила зірка.

Нагадаємо, Ользі Бузовій влаштували прочуханку після купання у локшині, гримить скандал

Також Politeka повідомляла, що скандальна Бузова в лосинах і домашніх капцях стала посміховиськом