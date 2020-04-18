37-річна російська актриса Світлана Ходченкова, відома ролями у фільмах "Квартал 95", зачарувала атмосферним фото, заради якого ризикнула позбутися штанів

Як передає Politeka.net, Світлана опублікувала нове фото в своєму мікроблозі в Instagram, в якому постала в спокусливому образі. Босонога актриса в чорній майці розташувалася на софі, підім'явши одну ногу під себе, а іншу виставивши вперед. При цьому зірка дивилася кудись убік, трохи задерши голову.

Блондинка любить природні фото: без яскравих макіяжів, блискучих нарядів і зайвого пафосу, але з глибоким змістом і затишними сюжетами.

Так і на цьому чуттєвому знімку, Світлана, швидше, передає настрій, ніж хоче похвалитися луком.

Стримане і стильне фото, безумовно, не залишило байдужих. Менш ніж за годину пост "лайкнули" більше 8 000 людей, залишивши купу компліментів в коментарях.

"Я хоч і не чоловік, а спостерігати таку естетику - не відмовилася б😅😌🙌 Світлана, Ви надзвичайні!😍"

"Планета!!!))"

"Краса і бездоганний стиль"

"Свєтик, знову забула куди фотоапарат поставила?"

Раніше ми повідомляли, Ходченкова похвалилася несподіваним образом. На одному з фото в Instagram, блондинка постала в плетеному червоному боді і білих кедах, позуючи в кріслі, широко розставивши ноги.

Шанувальники за лічені хвилини встигли поставити більше 5 000 "лайків", засипавши зірку компліментами.

"Треба ж яка проста і хороша фотографія) ❤️"; "Світлана, ви краса!"; "Так зовсім можна схуднути 😃"; "Не типове фото для тебе", - писали в коментарях.

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