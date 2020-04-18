35-річний український актор, ведучий "Євробачення" і фіналіст шоу "Танці з зірками" Володимир Остапчук насмішив користувачів кулінарними здібностями

Як передає Politeka.net, Володимир поділився кадрами в своєму мікроблозі в Instagram, на яких стоїть біля плити на кухні в домашньому одязі і босоніж.

Остапчук показав, як смажить млинці. При чому, якщо спочатку його розпирає гордість за самого себе, то під кінець від неї не залишається і сліду. Ведучий зазнав фіаско: у нього не вийшло перевернути млинець на сковороді, і той весь зім'явся. Вираз обличчя Володимира при цьому гідне "оскару".

"Потім я замовив піцу 🤦‍♂️🤦🏻‍♂️🤦🏽‍♂️", - підписав знімки Остапчук.

На одному невдалому млинці справа не закінчилася. Шанувальники вказали зірці, що він переплутав Масляну з Великоднем і, коли всі печуть паски, взявся смажити млинці.

Більшість, звичайно, підтримали Володимира, захопившись "чоловіком на кухні", за пару годин його пост зібрав майже 10 000 "лайків".

"Хтось Масляну з Пасхою переплутав"

"Чо норм млинці😂"

"Який велетень це знімає?😉😂"

"Рівень мого готування: Остапчук 😀"

"Круто коли чоловік готує))😍"

"Всі печуть паски, а ти налисники жариш😂"

Раніше ми повідомляли, Остапчук розсмішив забавним селфі в піджаку й сорочці з метеликом - з однією маленькою та пікантною деталлю. Ведучий "не помітив", що зупинився в акурат перед дзеркалом, і у відображенні його було видно в повний зріст. А на ньому як раз не виявилося штанів.