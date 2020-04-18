35-річний український актор, ведучий "Євробачення" і фіналіст шоу "Танці з зірками" Володимир Остапчук насмішив користувачів кулінарними здібностями
Як передає Politeka.net, Володимир поділився кадрами в своєму мікроблозі в Instagram, на яких стоїть біля плити на кухні в домашньому одязі і босоніж.
Остапчук показав, як смажить млинці. При чому, якщо спочатку його розпирає гордість за самого себе, то під кінець від неї не залишається і сліду. Ведучий зазнав фіаско: у нього не вийшло перевернути млинець на сковороді, і той весь зім'явся. Вираз обличчя Володимира при цьому гідне "оскару".
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Володимир похвалився, що зібрався на онлайн-побачення. Гарячий кадр припав до душі вимогливій публіці.
"Головне зручність)))) будь собою)))!"; "Красень👍10 балів 😂 панночка оцінить😉"; "😂Ну якщо раптом попросять показатися на весь зріст,то думаю не варіант 🤔"; "Вигляд в дзеркалі 10 балів"; "наче в панталонах))", - коментували в мережі.
Нагадаємо, Остапчук без одягу розбурхав зовнішнім виглядом, Різатдінова не стрималася: "Це вже занадто".
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