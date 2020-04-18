35-річний український актор, ведучий "Євробачення" і фіналіст шоу "Танці з зірками" Володимир Остапчук насмішив користувачів кулінарними здібностями

Як передає Politeka.net, Володимир поділився кадрами в своєму мікроблозі в Instagram, на яких стоїть біля плити на кухні в домашньому одязі і босоніж. 

Остапчук показав, як смажить млинці. При чому, якщо спочатку його розпирає гордість за самого себе, то під кінець від неї не залишається і сліду. Ведучий зазнав фіаско: у нього не вийшло перевернути млинець на сковороді, і той весь зім'явся. Вираз обличчя Володимира при цьому гідне "оскару".

"Потім я замовив піцу 🤦‍♂️🤦🏻‍♂️🤦🏽‍♂️", - підписав знімки Остапчук.
 
На одному невдалому млинці справа не закінчилася. Шанувальники вказали зірці, що він переплутав Масляну з Великоднем і, коли всі печуть паски, взявся смажити млинці.
Більшість, звичайно, підтримали Володимира, захопившись "чоловіком на кухні", за пару годин його пост зібрав майже 10 000 "лайків".
 
"Хтось Масляну з Пасхою переплутав"
 
"Чо норм млинці😂"
 
"Який велетень це знімає?😉😂"
 
"Рівень мого готування: Остапчук 😀"
 
"Круто коли чоловік готує))😍"
 
"Всі печуть паски, а ти налисники жариш😂"

Раніше ми повідомляли, Остапчук розсмішив забавним селфі в піджаку й сорочці з метеликом - з однією маленькою та пікантною деталлю. Ведучий "не помітив", що зупинився в акурат перед дзеркалом, і у відображенні його було видно в повний зріст. А на ньому як раз не виявилося штанів.

Володимир похвалився, що зібрався на онлайн-побачення. Гарячий кадр припав до душі вимогливій публіці. 

"Головне зручність)))) будь собою)))!"; "Красень👍10 балів 😂 панночка оцінить😉"; "😂Ну якщо раптом попросять показатися на весь зріст,то думаю не варіант 🤔"; "Вигляд в дзеркалі 10 балів"; "наче в панталонах))", - коментували в мережі.