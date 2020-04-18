Дворазова чемпіонка світу з бальних танців Олена Шоптенко поділилася з шанувальниками підготовкою до свята Великодня

Знаменитий тренер і танцівниця любить балувати шанувальників розповідями про особисте життя, успіхами у розвитку свого малюка і при цьому встигає проводити онлайн-уроки танців для своєї аудиторії. В цей раз знаменита танцівниця поділилася милим фото з підготовки до свята, передає Politeka.net

Так, Альона в домашньому вигляді з'явилася з безліччю пасок в руках на підносі, які сама зпекла. Артистка зі скуйовдженим волоссям і без макіяжу вразила шанувальників своїми талантами:

«Паски-краффин! 🥮 Море мотивації і півдня 🤪😊 Вийшло, начебто, красиво! Але смачно - дізнатися зможу тільки завтра 😁😅», - написала зірка під постом.

Ось що відповіли шанувальники:

«Господарочка 😍», «чому пів дня? за годину все виходить з урахуванням підходу тесту 2 ну і випікання 30 хв. хоча мені здається я і того менше витратила. до речі, для більш вишуканих заворотів треба тісто тонше розкачати👆😻», «👏👏👏👏 розумниця😍», «😍😍😍 просто вау! 👏», «Краса🤗, поділіться рецептиком і як пекли в духовці, при якій температурі😘😘😘», «Такі апетитні. Мама каже шо присипку забула)».

До цього Олена представила милий пост, в якому станцювала з дитиною в домашньому вигляді. Як виявилося, танцівниця вже багато років любить і поважає класичний танець вальс, вважаючи, що кожна дівчина повинна вміти танцювати його, так як він ніколи не вийде з моди:

«Я довго думала що ж ми завтра будемо танцювати на онлайн уроці. І згадала одну історію!

Коли мені було 14 років і я потрапила на найпрестижніший конкурс з бальних танців - Блекпул, тренер розповів мені, що в Англії є закон, який зобов'язував жінок вміти танцювати вальс.

Уявляєте? Жінки повинні були вміти танцювати на законодавчому рівні ☝️😊 Це ж так серйозно! 😳

З тих пір пройшло багато років, в Гуглі підтвердження існування цього закону я так і не знайшла 😁 але вальс танцювати все ж навчилася ☺️ Тепер пропоную і вам навчитися 😊 Адже вальс вважається королем танців, і непогано було б вміти його танцювати!

Повірте, велика ймовірність, що саме цей танець вам у житті знадобиться. Ну, а якщо ви вже танцювали вальс на останньому дзвінку або випускному, то, впевнена, вам буде приємно згадати 😍», - розповіла Олена.

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