Двукратная чемпионка мира по бальным танцам Алена Шоптенко поделилась с поклонниками подготовкой к празднику Пасхи

Знаменитый тренер и танцовщица любит баловать поклонников рассказами о личной жизни, успехами в развитии своего малыша и при этом успевает проводить онлайн-уроки по танцам для своей аудитории. В этот раз знаменитая танцовщица поделилась милым фото с подготовки к празднику, передает Politeka.net

Так, Алена в домашнем виде появилась с множеством пасок в руках на подносе, которые сама спекла. Артистка со спутанными волосами и без макияжа впечатлила поклонников своими талантами:

«Паски-краффин! 🥮 Море мотивации и полдня 🤪😊 Вышло, вроде, красиво! Но вкусно ли - узнать смогу только завтра 😁😅», - написала звезда под постом.

Вот что ответили поклонники:

«Хозяюшка 😍», «почему пол дня? за час все получается с учётом подхода теста 2 ну и выпекание 30 мин.хотя мне кажется я и того меньше потратила. кстати, для более изысканных заворотов надо тесто тоньше раскатывать👆😻», «👏👏👏👏 умница😍», «😍😍😍 просто вау! 👏», «Красота🤗, делитесь рецептиком и как пекли в духовке, при какой температуре😘😘😘», «Такие аппетитные. Мама говорит шо присыпку забыла)».

До этого Алена представила милый пост, в котором станцевала с ребенком в домашнем виде. Как оказалось, танцовщица уже много лет любит и уважает классический танец вальс, полагая, что каждая девушка должна уметь танцевать его, так как он никогда не выйдет из моды:

«Я долго думала что же мы будем танцевать завтра на онлайн уроке. И вспомнила одну историю!

Когда мне было лет 14 и я попала на самый престижный конкурс по бальным танцам - Блекпул, тренер рассказал мне, что в Англии есть закон, который обязывал женщин уметь танцевать вальс.

Представляете? Женщины должны были уметь танцевать на законодательном уровне ☝️😊 Это же так серьезно! 😳

С тех пор прошло много лет, в Гугле подтверждение существования этого закона я так и не нашла 😁 но вальс танцевать все же научилась ☺️ Теперь предлагаю и вам научиться 😊 Ведь вальс считается королем танцев, и неплохо было бы уметь его танцевать!

Поверьте, большая вероятность, что именно этот танец вам в жизни пригодится. Ну, а если вы уже танцевали вальс на последнем звонке или выпускном, то, уверена, вам будет приятно его вспомнить 😍», - рассказала Алена.

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