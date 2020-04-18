Давид Манукян (DAVA), який зараз зустрічається з російською співачкою Ольгою Бузовою, без сорому розповів про інтимне

Так, в одному з недавніх інтерв'ю бойфренд Бузової повідомив, що Оля дуже пристрасна в ліжку. Як зазначив блогер, це найкраще заняття коханням у його житті.

«Секс з Олею безцінний. Це прям 10 з 10. Вона дуже темпераментна, пристрасна. Це найкращий секс у моєму житті, а мені є з чим порівнювати. Останній секс у нас був сьогодні з ранку», — передали слова Дави в одному з пабліків в Instagram.

Варто відзначити, що зараз пара проводить багато часу разом. Пара влаштовує вечері при свічках, Дава дарує коханій букети і, ймовірно, обидва рідко вилазять з ліжка.

За півгодини пост в Instagram зібрав понад 800 лайків та багато коментарів:

"Дуже важливо знати", "В країні більше нема про що говорити?😮 Дурдом", "Та ще в такий день. Люди подуріли. Просто ГАНЕБНА", "Дуже потрібна інформація, як я раніше без неї жила", "Щастя любить тишу. Всій країні про свій інтим розповідати, це неповага до свого партнера і до себе", "Ахахаха,це не дава писав,це просто Ольга з його телефону написала поки він спав", "Дом2 - звідти досвід)))", "Спасибі за таку важливу інформацію", "ну і інформація", "Навіщо нам про це знати, взагалі подуріли😂", "Так правильно скільки голодувала, як ти ще живий залишився 🤔", "🥴🤢 це треба знати всім!", "Знайшли один одного!", "Нехай вона краще сексом займається, чим співає))", "Ну дебілиииии🙈🙈🙈🙈", "Мені здається, коли у тебе все відмінно в сексі, ти не станеш про це говорити, а от коли захочеш себе підбадьорити і обдурити, щоб далі легше було, то саме то! 10 з 10!".

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