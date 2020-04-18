Відома українська актриса Лера Товстолес, зірка "Квартал 95", показала нове фото в Instagram
На фото Лера позувала в білому топі і коротких шортах або чомусь подібному. Образ Товстолес доповнила червоними підборами і окулярами. Волосся в цей раз актриса залишила розпущеним. На тлі можна побачити вішалку і речі, швидше за все у вбиральні. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.
"БЛАГАЮ ПОДІЛІТЬСЯ ГАРНИМ СПИСКОМ СЕРІАЛІВ І ФІЛЬМІВ. Я вже всі напевно переглянула і шлак теж . Ось що я подивилася за час карантину : -фільм «платформа».
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-2 сезон серіалу «Жартую» - книга «Далі живіть самі» , «люди, які грають в ігри» - 3 підписалася на канал «сила книги» у телеграмі, слухаю там щось постійно. Користуйтеся, все дуже навіть", - написала Лера.
Фанати встигли поставити майже 400 лайків і написали кілька коментарів:
"Мажор (серіал)", "Серіал «Династія» 1985 року і 2017 року, «Форс-мажори», "Ривердейл ,топ серіал".
Раніше ми повідомляли, що зірка "Квартал 95", модель і гуморист Лера Товстолес зазначила 11 квітня 25-річчя, вирішивши увічнити подію відвертою фотосесією.
Красуня поділилася свіжим фотоколажем у своєму мікроблозі в Instagram, в якому з'явилася в яскравому образі.
Лера одягла білий топ і чорні штани, у яких забралася в порожню ванну. Модель блиснула гарним животиком і шикарною зоною декольте.
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