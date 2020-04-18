Наречена "Холостяка" Микити Добриніна Дарина Квіткова показала нове фото в Instagram

На фото Даша позувала в корсеті або коректує білизна. Білизни під корсетом не виявилося, а волосся Квіткова залишила розпущеним. Образ доповнила зірка прикрасою на шиї. Можна побачити на тлі фотографа, який був розмитий в кадрі. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

"Порівняння — зайве прикрість

Кожен з нас неусвідомлено займається аналізом і порівнянням себе з іншими, часто не звертаючи на це ніякої уваги. Ми порівнюємо свою зовнішність, свої досягнення і навіть свої цілі.

Це досить поширена практика, якої краще уникати", - написала Дарія.

Фанати встигли поставити майже 20 тисяч лайків і написали кілька коментарів:

"Завжди буде той, хто краще. Але ніхто не забороняє прагне до ідеалу. Дуже красива", "Самий яскравий і позитивний чоловік. Правильно!!! Потрібно бути собою", "Мене на карантині відвідали думки , що як тільки закінчиться карантин - поїду на пару днів з чоловіком відпочивати ... весь час це ми не можемо з ним бачитися ..... він на роботі , я одна вдома", "Заполонили думки про те які ж класні мэйки можна робити з тією палеткою яку ви розігруєте, але взагалі, все правильно, звичайно написали", "Ідеально", "Так гарно".

Нагадаємо, весілля "Холостяка" зірвалася, Добринін розкрив подробиці

Також Politeka писала, що "Холостяк" Добринін позбавився від одягу, змусивши жінок червоніти

А ще Politeka повідомляла, що наречена Холостяка Добриніна позбулася одягу і осідлала зоряного нареченого



