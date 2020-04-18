Відома співачка Санта Дімопулос, екс-солістка ВІА Гри, показала свою дочку в Instagram

На фото можна побачити дитину, яку Санта назвала Софією. Вона була в шапочці і кофті. Можна побачити спеціальні кріплення, які зазвичай у дитячих автомобільних кріслах. Імовірно, малятко знімали в автомобілі. Зазначимо, що Санта одружена з Ігорем Курченко, який старше співачки на 18 років. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

"Знайомтеся, принцеса Софія. Правда ж ми схожі як дві краплі води?", - написала Санта.

Фанати встигли поставити 15 тисяч лайків і написали кілька коментарів:

"Дуже на тата схожа", "Який янголятко, на тата схожа і буде щаслива", "На тата схожа", "принадність, на мою копія тата", "Ой, ну зовсім не мамина", "Ви обидві дуже гарні, але зовсім не схожі", "На тата схожа , красуня", "Не, батькова дочка", "Дивна дівчинка! Щастя і здоров'я їй", "Солодка дівчинка, ангелик маленький. Здоров'я солодкої дівчинці".

Повідомлялося, що відома співачка і колишня солістка ВІА Гра Санта Дімопулос провела спільну онлайн-тренування з фітнес тренером Насті Каменських Андрієм Хомицьким.

Зазначимо, що прямі ефіри в Instagram стали набирати популярність під час карантину. Багато зірок, у відсутності можливості виходити з дому, почали проводити онлайн-созвони з іншими.

Так, відомий тренер і спортсмен Андрій Хомицький та співачка Санта Дімопулос провели тренування в прямому ефірі.

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