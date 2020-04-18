Онука легендарної української співачки Софії Ротару Соня Євдокименко показала нові кадри в Instagram
На кадрі Соня позує в штанях і спортивній кофті. Волосся у неї були розпущені в цей раз. Євдокименко на кадрах танцювала під музику для набирає популярність мережі ТикТок. Внучка Ротару задерла трохи кофту і живіт було видно. Танці дійсно були дуже емоційними і аби бабуся не побачила і не наругала. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.
Фанати не змогли прокоментувати відео або написати коментарі під роликом. Все із-за того, що Соня опублікувала відео в сторіс Инстаграма, де такої функції немає.
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Повідомлялося, що онука легендарної української співачки Софії Ротару Соня Євдокименко влаштувала гарячу тренування перед вікнами.
цього разу молода зірка вирішила показати, як проводить час на домашній тренуванні в стильному спортивному костюмі. Таким чином дівчина розкрила секрет своєї стрункою і привабливою фігури.
Раніше ми повідомляли, що модель і співачка Софія Євдокименко, внучка поп-легенди Софії Ротару, вразила публіку у мережі новим стильним знімком.
Так, молодша внучка Софії Михайлівни позувала в довгому беж-плащі під пояс і темної кофті. Образ стрункої красуні-артистки доповнили масивні сережки у вухах і непомітний макіяж. Знімок вийшов дуже ефектним: неостанню роль в цьому зіграли прекрасне природне освітлення і артистичність, вміння позувати Соні.
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