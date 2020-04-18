Онука легендарної української співачки Софії Ротару Соня Євдокименко показала нові кадри в Instagram

На кадрі Соня позує в штанях і спортивній кофті. Волосся у неї були розпущені в цей раз. Євдокименко на кадрах танцювала під музику для набирає популярність мережі ТикТок. Внучка Ротару задерла трохи кофту і живіт було видно. Танці дійсно були дуже емоційними і аби бабуся не побачила і не наругала. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати не змогли прокоментувати відео або написати коментарі під роликом. Все із-за того, що Соня опублікувала відео в сторіс Инстаграма, де такої функції немає.

Повідомлялося, що онука легендарної української співачки Софії Ротару Соня Євдокименко влаштувала гарячу тренування перед вікнами.

цього разу молода зірка вирішила показати, як проводить час на домашній тренуванні в стильному спортивному костюмі. Таким чином дівчина розкрила секрет своєї стрункою і привабливою фігури.

Раніше ми повідомляли, що модель і співачка Софія Євдокименко, внучка поп-легенди Софії Ротару, вразила публіку у мережі новим стильним знімком.

Так, молодша внучка Софії Михайлівни позувала в довгому беж-плащі під пояс і темної кофті. Образ стрункої красуні-артистки доповнили масивні сережки у вухах і непомітний макіяж. Знімок вийшов дуже ефектним: неостанню роль в цьому зіграли прекрасне природне освітлення і артистичність, вміння позувати Соні.

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