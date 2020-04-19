Відомий український хореограф Влад Яма разом з дружиною Лілею показав нове фото в Instagram

На фото Влад і Ліля сидять на підлозі. Вони обняли один одного ногами, а Яма взяв жінку за волосся, а вона його за плечі. Пара посміхалася і сміялася. На тлі можна побачити вікно, штори, а також стіну. Фотографію доповнили сердечками, які були в правому нижньому кутку, видно, пара отримала справжній кайф в цей момент. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати нічого не змогли написати у коментарях або поставити лайки. Все із-за того, що Влад опублікував у сторіс фото, де такої функції немає.

Повідомлялося, що 37-річний український танцюрист, хореограф, а також суддя популярних шоу талантів Влад Яма здивував інтимних фото з дружиною.

цього разу артист опублікував свіже фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому постав у несподіваному романтичному образі разом з дружиною, що позує в порожній ванні.

Повідомлялося, що Влад Яма показав, як його дружина Ліліана розважається на карантині.

Так, гаряча брюнетка в бежевому пальті трохи пограла в баскетбол. Дівчина показала ідеальний кидок, закинувши м'яч прямо в корзину. Задоволена Ліліана посміхалася в камеру.

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