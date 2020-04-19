Відома українська співачка Джамала показала нове фото в Instagram

На фото Джамала позує в білій блузці. Волосся у неї були розпущені, а руками вона обіймала лист домашнього квітки. Можна зауважити, який у нього великий листочок. Ракурс був підібраний шикарно і видно, що Джа отримувала справжнє задоволення. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

"Друзі, хочу привітати з Великоднем всіх, хто святкує.

Ми зараз живемо у важкий час: світ охопила пандемія, другий місяць ми ізольовані по домівках, вже три дні в наших містах немає чистого повітря, пожежі, війни. Багато горя і не щадить нікого", - написала співачка.

Фанати встигли поставити три тисячі лайків і написали кілька коментарів:

"Христос воскрес!", "Христос Воскрес! Воїстину Воскрес!", "Зі святом, нехай ваші мрії збуваються", "Дивна".

Повідомлялося, що українська співачка Джамала, яка незабаром вдруге стане мамою, постала в красивому образі молодої матусі.

На знімку красуня блестала в короткому синьому платті в горошок, яке трималося на плечах. Завершували образ української знаменитості різні прикраси.

Джамала зробила макіяж з чорними і блакитними стрілками під колір вбрання. Зірка посміхалася і дивилася в камеру. На її губах - легкий блиск.

Повідомлялося, що українська співачка Джамала вибрала пісню для Євробачення-2020.

Голосування завершилося, і співачка вирішила співати пісню «Arcade».

«Мої дорогі друзі! Я буду співати Аркаду. Я сподіваюся, вам сподобається моя версія цієї прекрасної пісні! Не пропустіть мій домашній концерт Євробачення - 10 квітня!», – заявила українська співачка на своїй сторінці в мережі.

Нагадаємо, вагітна Джамала перевершила саму себе і зважилася на відчайдушний крок

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