Відома українська співачка Джамала показала нове фото в Instagram
На фото Джамала позує в білій блузці. Волосся у неї були розпущені, а руками вона обіймала лист домашнього квітки. Можна зауважити, який у нього великий листочок. Ракурс був підібраний шикарно і видно, що Джа отримувала справжнє задоволення. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.
"Друзі, хочу привітати з Великоднем всіх, хто святкує.
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Ми зараз живемо у важкий час: світ охопила пандемія, другий місяць ми ізольовані по домівках, вже три дні в наших містах немає чистого повітря, пожежі, війни. Багато горя і не щадить нікого", - написала співачка.
Фанати встигли поставити три тисячі лайків і написали кілька коментарів:
"Христос воскрес!", "Христос Воскрес! Воїстину Воскрес!", "Зі святом, нехай ваші мрії збуваються", "Дивна".
Повідомлялося, що українська співачка Джамала, яка незабаром вдруге стане мамою, постала в красивому образі молодої матусі.
На знімку красуня блестала в короткому синьому платті в горошок, яке трималося на плечах. Завершували образ української знаменитості різні прикраси.
Джамала зробила макіяж з чорними і блакитними стрілками під колір вбрання. Зірка посміхалася і дивилася в камеру. На її губах - легкий блиск.
Повідомлялося, що українська співачка Джамала вибрала пісню для Євробачення-2020.
Голосування завершилося, і співачка вирішила співати пісню «Arcade».
«Мої дорогі друзі! Я буду співати Аркаду. Я сподіваюся, вам сподобається моя версія цієї прекрасної пісні! Не пропустіть мій домашній концерт Євробачення - 10 квітня!», – заявила українська співачка на своїй сторінці в мережі.
Нагадаємо, вагітна Джамала перевершила саму себе і зважилася на відчайдушний крок
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