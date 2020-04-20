Далеко не всі знаменитості здатні пережити випробування славою, щоб не захворіти зірковою хворобою і не почати зловживати алкоголем і наркотиками. Особливо важко тим, хто став знаменитим у ранньому дитинстві

Politeka.net згадала відомих людей, які після піку популярності опустилися на саме дно.

Зірка фільмів «Один вдома» Маколей Калкін постраждав від жадібності своїх батьків. Саме вони винні в тому, що дитину перестали кликати зніматися в фільмах, в результаті чого у нього почалися проблеми з самооцінкою. Паралельно рушилася сім'я актора. Коли через 7 років відсутності він спробував повернутися в кіно, тріумфу не сталося. Калкін пристрастився до наркотиків і алкоголю, а в 2012 році навіть намагався покінчити життя самогубством.

Ще одна молода зірка, яка прославилася в ранньому дитинстві – Ліндсі Лохан. Рудій красуні пророкували світле майбутнє. От тільки її одноліток і колега Хіларі Дафф змогла досягти успіху, а Лохан пила, вживала наркотики і зловживала пластикою. Кілька реабілітацій, скандальних романів і актрису більше не звуть зніматися в кіно.

Зірка 2000-х Брітні Спірс була мега популярною співачкою, але її долю зруйнувала токсична любов. Проблеми в особистому житті призвели до незворотних наслідків. Сьогодні Брітні виглядає не дуже.

Красуня Аманда Байнс теж подавала великі надії, але потім занапастила свою кар'єру пристрастю до наркотиків і зухвалими витівками. Байнс отримала умовний термін за водіння в стані алкогольного сп'яніння, а одного разу навіть намагалася спалити свою собаку.

Популярний співак Андрій Губін, чиї пісні обожнювали в кінці 1990-х, в один момент зник зі сцени. Говорили, що у нього були проблеми з алкоголем, хоча сам співак стверджує, що захворів. Сьогодні Губін виглядає як людина з психічними проблемами.

Нагадаємо, що тяжкохворий Губін перервав мовчання, з'явилося термінове звернення: Ніколи...

Як писала Politeka, Маколей Калкін отримав головну роль у фільмі, деталі.

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