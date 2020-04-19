Відома українська співачка Даша Астаф'єва була показана в новому образі в Instagram

На фото Астаф'єва була зовсім без одягу. Її тіло було прикрите трояндами ніжного рожевого кольору. Навколо можна побачити різну рослинність і воду, швидше за все. У Даші були підняті руки, що додало знімку особливої родзинки. Можна сміливо сказати, що співачка в цьому образі краща. Фотошоп або малюнок вийшов досить цікавим. Про це пише Politeka з посиланням на публікацію в Instagram.

Фанати поставили більше тисячі лайків і написали кілька коментарів, зазначивши, що Даша чудова.

Раніше ми повідомляли, що українська співачка Оля Полякова, яка під час карантину проводить гру «Правда чи дію» з зірками, влаштувала справжній батл з Дашею Астаф'євою.

Запис прямого ефіру з'явилася на сторінці Ольги Полякової в Instagram. Дівчата зіграли в гру «Правда чи дію», в процесі якої відповідали на різні провокаційні питання, а також виконували завдання один одного.

Повідомлялося, що українська співачка Даша Астаф'єва у відвертій сукні вразила провокаційним знімком.

цього разу на її сторінці в Instagram з'явилося фото, на якому співачка позувала сплячої у досить незвичному для неї образі, на диво скромний.

На знімку Астаф'єва лежить на подушці в довгому обтягуючому платті, яке вдало підкреслює всі її вигини і значну груди. Волосся артистки розпатлане, а ноги босі.

Нагадаємо, Астаф'єву залишили без білизни, щоб підпалити в прямому ефірі

Також Politeka писала, що Астаф'єва в образі похмурою діви спокусила загадкового красеня

А ще Politeka повідомляла, що Астаф'єва в одних трусах розтягнулася в незвичайній позі



