Знаменита модель Тілан Блондо, яку назвали найкрасивішою дівчинкою у світі, поділилася цікавими фотографіями з домашнього карантину

Серію фото вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net. 19-річна французька красуня використовувала маски соцмережі, щоб змінити собі колір очей. У підсумку, одне око у неї стало зеленим, а друге сірим. Крім цього, модель використовувала фільтр з метеликами. Блондо кривлялась на камеру, показуючи, як нудно їй сидіти вдома.

За день пост моделі зібрав понад 92 тисяч лайків. В коментарях зірці залишили безліч компліментів.

«Вогонь», «Гарна», «Омг», «Я люблю тебе», «Мило», «Гарна», «Тілан, ти ангел», - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Тілан Блондо, яка потрапила в модельний бізнес ще дитиною, продовжує будувати модельну кар'єру. Дівчина з'являлася на обкладинках Vogue, L’officiel, Marie Claire та інших відомих журналів. Крім цього, вона пробує себе в кіно.

Нещодавно Блондо поділилася з шанувальниками домашнім фото в піжамі з зірочками і з маскою на обличчі. Вдома на самоізоляції, як і іншим зіркам, Блондо доводиться радувати фанатів не гламурними фотосесіями, а простими домашніми знімками. Так, модель вирішила показати підписникам, як вона доглядає за обличчям.

Нагадаємо, що Тілан Блондо засвітила соковиті форми без нижньої білизни: "Це занадто...".

Як писала Politeka, Тілан Блондо побешкетувала перед камерою після душу: зухвалі кадри.

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