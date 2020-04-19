Відома російська співачка Крістіна Орбакайте показала спільне відео з дочкою в Instagram

На кадрах Христина позує в чорному платті і картатій кави, яку подвязала на поясі. Поруч з нею танцює дочка, яка танцювала в футболці і олімпійці або чомусь подібному. Образ дочка Орбокайте - Клавдія, доповнила шпилькою на волоссі. Дівчинка виявилася вся в бабусю і маму, танцювала і співала на відео. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

"Сидимо вдома, але не втрачаємо бадьорості духу та гарного настрою!

Ми з @claudiazemtsova співаємо і танцюємо для вас і разом з вами. Підспівуйте", - написала Орбакайте.

Фанати подивилися ролик майже 400 тисяч разів і написали кілька коментарів:

"Христина повір людям реально вже важко влада забула що самоізоляція це величезний стрес", "Як же я Вас обожнюю Христина!", "Улюблені. Ви всім підняли настрій!!", "Дуже позитивно👍, підняли настрій. Спасибі", "Як круто, дякую. Ми б і від концерту не відмовилися, спасибі".

Повідомлялося, що 48-річна російська співачка Крістіна Орбакайте, донька артистки Алли Пугачової, нещодавно зламала ногу і мріє про якнайшвидший вихід на сцену.

Зірка поділилася новими фото в своєму мікроблозі в Instagram, де вона з'явилася на сцені. В даний час співачка перебуває з родиною в Майамі, де з нею сталося нещастя. Христина зламала щиколотку і змушена ходити в гіпсі. Також вона скасувала всі лютневі концерти.

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