Відома російська телеведуча Ольга Бузова показала нове фото в Instagram

На фото Бузова стоїть на галявині "Дому-2" і позує в кольоровий куртці, а також черевиках і джинсах. Волосся у Ольги були розпущеним. На тлі можна побачити будиночок галявину, а також мініатюрну Ейфелеву вежу. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

"Ось вона я", - коротко процитувала принт на куртці Оля.

Фанати встигли поставити майже 500 тисяч лайків, серед яких була і "коханка Меладзе" Еріка Герцег. Користувачі також написали кілька коментарів:

"яка Краса", "Кайф", "Краса", "Ольга красуня, така яскрава", "ти сама топова на землі", "Навесні і не пахне".

Повідомлялося, що 34-річна російська співачка, блогер і ведуча проекту "Дом-2" Ольга Бузова похвалилася подарунком від коханого Давида Манукяна.

Образ зірки завершили різні аксесуари. Бузова зробила макіяж з акцентом на очі. Також на обличчі виділяються брови. Пухкі губи підфарбовані коричневою помадою.

Співачка сіла поряд з букетом рожевих троянд, які їй подарував бойфренд.

Повідомлялося, що 34-річна російська співачка, блогер і телеведуча проекту "Дом-2" Ольга Бузова запаморочила голову відвертим фото.

Ольга з'явилася в короткому шовковому халаті смарагдового кольору з мереживними вставками на плечах. Незважаючи на те, що Бузова ретельно запахнулась, приховавши від погляду цікавих найсмачніші принади, все ж зуміла звабити тисячі сердець спекотної позою і ваблячими вигинами.

Нагадаємо, коханець Бузової видав інтимні деталі "постільної" життя, топ гарячих фото

Також Politeka писала, що фото дитини Ольги Бузової від коханця з'явилося в мережі, дівчинці вже п'ять років

А ще Politeka повідомляла, що Бузова похвалилася своїми «волохатими» друзями



