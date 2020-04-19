Відомий український хореограф і телеведучий Влад Яма засвідчив дивне фото в Instagram

На фото Влад був без одягу і позував крупним планом. В руках він тримав два великодні яєчка. На тлі нічого не було видно. Фото вийшло веселим і святковим, відразу видно, як пощастило дружині з Ямою. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

"Здоров'я, добра, злагоди та миру всім", - написав лаконічно Влад під фото.

Фанати поставили майже 2 тисячі лайків і написали кілька коментарів:

"Христос Воскрес", "Взаємно", "Зі святом", "Явилась милість нам Господня", "А яйця причому?".

Повідомлялося, що Влад Яма з дружиною показали, в якій позі отримують задоволення.

На фото Влад і Ліля сидять на підлозі. Вони обняли один одного ногами, а Яма взяв жінку за волосся, а вона його за плечі. Пара посміхалася і сміялася. На тлі можна побачити вікно, штори, а також стіну. Фотографію доповнили сердечками, які були в правому нижньому кутку, видно, пара отримала справжній кайф в цей момент.

Повідомлялося, що відомий український танцюрист Влад Яма показав спільне відео з дружиною в Instagram.

На кадрах Влад позує в майці і штанях, а образ доповнив червоними кросовками. Поруч стоїть Лілія, дружина Ями, яка була теж в майці і лосинах. Волосся вона вирішила зібрати в хвіст. Пара включила музику і почала танців.

Нагадаємо, Влад Яма влаштував з дружиною скандальну зйомку прямо у ванній

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