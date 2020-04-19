Российский шоумен и комик Александр Ревва поздравил поклонников с Пасхой

Поскольку это – праздник семейный, то и снимок в качестве поздравления многомиллионной армии поклонников 45-летний артист, известный еще как Артур Пирожков, выбрал соответствующий, передает Politeka.net.

На своей странице в Instagram он опубликовал семейное фото. В кадре – сам Александр, его супруга Анжелика, а также две дочери звездного семейства – 12-летняя Алиса и семилетняя Амелия. Так выглядит семейная идиллия.

На студийном снимке Анжелика позирует в белых брюках и элегантной блузе с бантом. На Александре – светлый костюм, а на девочках – наряды белого и бежевого цветов.

«Вся наша Семья РА поздравляет Всех с праздником Светлой Пасхи!!! Любви, добРА и РАдости!!! Христос Воскресе!!! ❤️🙏🏼», – подписал снимок Ревва.

Всего за час фото собрало почти 40 тысяч лайков, а также сотни комментариев, в которых фанаты в ответ поздравляют его и его близки с Пасхой.

Ранее мы писали о том, что Пирожков потряс незабываемыми кадрами с поездки в солнечную Австралию.

Артист поделился архивным видео, на котором предстал вместе с супругой Анжеликой Реввой и коллегой по Comedy club Михаилом Галустяном.

По прилету в Сидней, будучи еще в аэропорту, Галустян поспешил позабавить выходкой, начав прыгать, как кенгуру, а Пирожков прокомментировал поведение друга.

«Друзья!!! В мае прошлого года (после апрельских американских гастролей) я, моя Любовь @angelikarevva и мой гениальный Друг @m_galustyan впервые в жизни отправились в Австралию с двумя концертами в Мельбурне и Сиднее. Хочется сказать огромное спасибо всем зрителям, кто был с нами в эти незабываемые дни!!!❤️ А как это было, смотрите уже сегодня на моём #youtube канале!!! Спасибо за видео @gruzman.show. Всем хорошего просмотра и берегите себя и своих родных!!! 🙏🏼 #сидимдомааааа», - подписал кадры Пирожков.

Напомним, Артур Пирожков поиграл мышцами в обтягивающем трико, жена не выдержала.

Как сообщала Politeka, Артур Пирожков без штанов похвастался интимным фото с женой: "И без Камасутры хорошо".

Также Politeka писала, что Анжелика Ревва умилила редкими кадрами с дочкой: "Напали зайчики и..."