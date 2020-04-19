Відома актриса Тетяна Кравченко, яка грала роль Валюхи в серіалі "Свати", показала нове фото в Instagram
На фото Валюха позувала крупним планом і показала своє обличчя. Можна легко помітити старечі зморшки Тетяни. Але це не заважає їй бути шикарною жінкою, хоча роки нікого не щадять. Для кадру Кравченко нафарбувала губи й очі. На тлі нічого не видно, так як він був повністю розмитий. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.
"Всіх зі світлим святом Пасхи", - написала Кравченко під фото.
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Фанати поставили майже 10 тисяч лайків і написали кілька коментарів:
"Христос воскрес!Здоров'я Вам і довгих років без бід і випробувань!", "Красуня Тетяна", "Зі святом ! І будьте здорові, це найголовніше".
Повідомлялося, що зірка серіалу "Свати" Тетяна Кравченко продовжує радувати своїх шанувальників.
На цей раз популярна російська актриса Тетяна Кравченко у своєму мікроблозі розмістила свій портрет. Малюнок, по всій видимості, намалював і подарував художник, який є шанувальником таланту Кравченко, однак, чиє авторство, вона не вказала.
Єдине, що актриса поцікавилася у фоловерів, чи є схожість з малюнком.
Раніше ми повідомляли, що 66-річна актриса Тетяна Кравченко, яка відома українському глядачеві за роллю Валюхи Будько в серіалі "Свати" покрасувалася в компанії своєї вічної серіальної суперниці і подруги одночасно.
«З Людмилою Вікторівною ❤️😍», - підписала артистка своє нове фото. На знімку вона сидить з колегою по знімальному майданчику, вони дивляться на монітор комп'ютера і посміхаються, притулившись один до одного.
Нагадаємо, зірки серіалу «Свати» вразили зовнішністю у молодості
А ще Politeka писала, що чоловік Валюхи з "Сватів" приніс в будинок коханку
Також Politeka повідомляла, що залишила "Свати" зірка видала правду про героїню і показала себе в житті