Відома українська прима-балерина Катерина Кухар показала спільне фото з чоловіком в Instagram

На фото Кухар стояла на носочках і зігнула коліна, а також розсунула руки. Катерина була в напівпрозорому платті. Поруч стояв її чоловік Олександр Стоянов, який був з голим торсом і в білих штанях. Він вигнув спину і одну руку підняв вгору. Фотографія вийшла гаряча і ефектна. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати не змогли прокоментувати публікацію або поставити лайки. Все із-за того, що вона була опублікована в сторіс Инстаграма, де такої функції немає.

Повідомлялося, що українська балерина Катерина Кухар здивувала шанувальників пікантним знімком, який зробила в Чистий четвер.

«Чистий Четвер-це не тільки про підготовку до найсвітлішого свята і банних процедурах....В це свято потрібно ще й" вимити " свої думки: не думати про погане, не лаятися і не ображатися.. ☝🏻Тому, краще цей день провести тільки з позитивними думками та гарним настроєм...», - йдеться в повідомленні.

Повідомлялося, що Відома українська прима-балерина Катерина Кухар, зірка "Танців з зірками", показала нове фото в Instagram.

На фото Кухар позує в смугастому легкому літньому платті, яке підняла, щоб не забруднити в каламутній воді, в якій вона стояла.

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