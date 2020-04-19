Відома українська співачка Соня Кей, племінниця Софії Ротару, показала нове фото в Instagram

На фото Соня стоїть у блузі, яку присняла, оголивши плечі. Можна легко помітити, що Кей без білизни. Образ доповнила джинсами, на яких розстебнула ремінь. Волосся у співачки були розпущені. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати не змогли оцінити публікацію або написати коментарі. Все із-за того, що Соня опублікувала знімок в сторіс Instagram, де немає такої функції.

Повідомлялося, що племінниця легендарної артистки Софії Ротару Соня Кей вперше з'явилася на публіці після смерті її батька.

Так, артистка анонсувала конкурс, присвячений своєї нової пісні. І навіть пообіцяла прихильникам грошові призи.

Сам пост супроводжувався знімком, де Соня Кей лежить на палубі корабля, прикриваючи пікантне місце рукою. Уточнимо, що шанувальники зірки, швидше за все, були не в курсі особистої трагедії кумира, оскільки коментарі під постом присвячені її зовнішнього вигляду.

Раніше ми повідомляли, що племінниця Ротару в одних трусиках показала, ніж її обдарувала природа.

На фото Соня позує в топіку і купальних трусиках. Образ вона доповнила чобітьми на підборах. Співачка позувала без басейну. На фото можна легко побачити, що просвічується через білий топ. На тлі видно ще стіна і зелень за нею.

Нагадаємо, племінниця Ротару посвітила грудьми у весільній сукні і розповіла про майбутнє чоловіка

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