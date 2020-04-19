Відома співачка Тетяна Котова, колишня солістка групи "ВІА Гра", показала святкове фото в Instagram

На фото Котова позувала в нічній сорочці і сиділа на ліжку. В одній руці вона тримала білого кудлатого зайчика, а в другій темного. Ще одного можна побачити біля стегна Тетяни. На тлі можна побачити велике просторе вікно. Волосся співачка вирішила залишити розпущеним для кадру. Фото вийшло дуже ніжним і святковим. Про этомм пише Politeka.

"У цей світлий празник хочу побажати всім чистих і непідробних емоцій, які роблять людей і світ яскравіше, гарніше, радісніше. Посміхаємося, йдемо назустріч новому, віримо і прощаємо, даруємо тепло, робимо добро, любимо і приймаємо любов самі. З Великоднем", - написала Котова.

Фанати поставили більше трьох тисяч лайків, серед яких була і Даша Астаф'єва. Також вони написали кілька коментарів:

"Вітаю з цим світлим святом. І в цей недільний день хочеться побажати блага і добра. Нехай на душі буде тепло і спокійно, над головою буде мирне небо, а поруч — улюблені і веселі рідні та друзі. Нехай це свято подарує розуміння, гармонію і радість. Бажаю, щоб всі жалю і образи пішли геть, а залишилися тільки любов і щастя", "Вітаю зі світлим Великоднем, Христос Воскрес", "Дякую, Танюша і вас з цим світлим святом, любові, добра і щастя вам і вашому дому", "Лялечка".

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