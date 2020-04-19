Відома українська співачка Ольга Сумська показала нове фото в Instagram

На фото Ольга позує в червоній кофтині і спідниці різних кольорів. Волосся Сумська вирішила залишити розпущеним. Ольга стояла біля штор з великодніх яєчок. На другому фото співачка вже була не одна, а зі своєю сім'єю. Вони стояли на стежці і навколо можна вже побачити зелень. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

На ще одному фото Сумська стояла біля великого пасхального яйця. Вона була в червоній блузі і довгій сукні в підлогу.

"Христос Воскрес. З Великоднем. Гарного свята всім вам, дорогі друзі. Знайшла фото мирних часів. Нехай вони повернутися, світлі, мирні, прекрасні часи в Україну", - написала Ольга.

Фанати поставили понад 6 тисяч лайків і написали кілька коментарів:

"Воістину Воскрес! Щастя,Любові Вам і міцного здоров'я!", "Шикарна жінка...Діамант України", "Дай Бог Вам Щастя і міцного здоров'я, залишайтеся такими, як є!", "Оленька обожнюю вас".

Раніше ми повідомляли, що Ольга Сумська привідкрила завісу свого життя на карантині.

Навіть під час карантину на тлі епідемії коронавіруса зоряна красуня не сидить вдома і устравивает ранкові пробіжки у парку зі своїм домашнім вихованцем.

«Ранкове карантинний.. Маска, дезінфектор, рукавички в кишені!! Одягаю в ліфті і магазині! А як у вас?"» - звернулася до фанатів артистка.

Нагадаємо, Сумська шокувала кадрами з сімейного альбому, шанувальники не стрималися

А ще Politeka писала, що вагітна дочка Сумської влаштувала пікантну фотосесію в мереживі

Також Politeka повідомляла, що маленька внучка Ольги Сумської вразила зовнішністю, копія зоряного батька



