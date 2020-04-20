Екс-солістка групи «ВІА-Гра», українська співачка Надія Мейхер-Грановська поділилася фотографією з відпочинку

Свіжий знімок артистка опублікувала на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net. Мейхер зробила селфі, на якому видно, що артистка зовсім схудла і виглядає як хвора. Судячи з геопозиції, артистка перебуває у Волочиську Хмельницької області. Як відомо, Мейхер народилася в селі Збручовка, Волочиського району. Ймовірно, на Великдень Мейхер вирішила поїхати до своїх родичів.

«У каждого из нас на свете есть места,

Куда приходим мы на миг уединиться», - підписала Мейхер пост рядками з пісні Ігоря Талькова.

За дві години пост зірки зібрав понад 11,6 тисяч лайків. Незважаючи на знеможений вид артистки, в коментарях їй залишили багато компліментів.

«Ви фантастично гарна!!!», «Яка ніжна краса», «Надя, так здорово у вас!», «І така природна, класна», «Такі місця рідні.... крізь роки», «Краса, я навіть відчуваю тепло і запах весни», «Надія ви променисте сонце. Щастя вам величезного», «Мила жінка», - пишуть користувачі мережі.

Але знайшлися і ті, хто розкритикував артистку.

«Аааа чумаааа», «Город копаєш, красуня?», - пишуть люди.

Нагадаємо, що Надя Мейхер без білизни влаштувала дикі танці перед дзеркалом: показала свої найсмачніші місця.

Як писала Politeka, Мейхер, Дімопулос, Меганська та інші брюнетки з ВІА Гри засвітили зайве у відвертих вбраннях: фото фатальних красунь.

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