Молдавський співак, композитор, суддя шоу «Голос країни-10» Дан Балан привітав прихильників із Великоднем

На відміну від своїх колег по цеху артист, якому приписують роман із зіркою української сцени Тіни Кароль, обійшовся без пасок у кадрі, передає Politeka.net.

На своїй сторінці в Instagram артист опублікував знімок себе коханого, що сидить в салоні автомобіля.

На обличчі зірки помітна легка неголеність, а волосся злегка скуйовджене.

Він привітав фанатів зі світлим святом Великодня трьома мовами: англійською, російською та румунською.

«Hristos a inviat! Зі Світлим Христовим Воскресінням... Здоров'я і добра всім...Paste Fericit si lumina in suflete...», – написав він.

У коментарях шанувальники засипали улюбленого артиста відповідними поздоровленнями:

«Тіну привітай!», «Гарний, дякую, Вас теж зі святом 😍💞💞💞❤️», «і тебе зі святом!❤️», «Які люди!», «Ваууу🔥🔥🔥який😍💓💓💓милий», «Красень 😻😻».

Відзначимо, що останнім часом артист не часто тішить шанувальників новими фотографіями, що викликало певне хвилювання серед фанатів. Вони просять Балана частіше з'являтися в соцмережах і не пропадати надовго.

Ім'я цього молдавського артиста відоме далеко за межами його батьківщини. Він встиг попрацювати з Ріанною, Джессі Діланом та іншими популярними виконавцями. Його талант міг би залишитися непоміченим, оскільки батьки майбутнього музиканта готували йому долю юриста, але Дан виявився стійкішим і пішов власним шляхом.

Майбутня знаменитість народився в сім'ї дипломата, а його мати була зіркою телебачення. Вже в дитинстві Дан почав захоплюватися музикою, а в 4 роки потрапив на телешоу, де вперше виступив перед публікою. Коли хлопчикові виповнилося 11, сім'я подарувала йому перший музичний інструмент — акордеон, вчитися грі на якому він відправився в музичну школу.

Мало хто знає, що Дан Балан був одружений, причому шлюб зареєстрував ще до того, як став знаменитим, в 2004 році. Дружину артиста звуть Елла Крупеніна. Вона народила чоловікові сина Алана, існування якого він ретельно приховував від публіки. У 2009-му стосунки розпалися, за чутками, причиною стали ревнощі та недовіра Елли.

Тепер же йому активно приписують стосунки з Тіною Кароль. Однак на пряме запитання журналістів про те, що його пов'язує з Тіною, Дан відповів: «Роман, написаний рукою генія».

Нагадаємо, що Тіна Кароль опинилася на підлозі в гарячих обіймах Балана: "Тіна така хитрюга".

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