25-річна українська актриса і танцівниця Анна Кошмал, яка стала популярною завдяки ролі Жені Ковальової у "Сватах", потрясла новим образом

Свіже фото вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net. На фото Анна з непомітним макіяжем і розпущеним волоссям сидить на тлі білої стіни. Дівчина дивиться в сторону в той момент, коли об'єктив фіксує її ідеальне обличчя без єдиної вади. На актрисі надіта біла прозора сорочка, яка додає ніжності її образу.

«Христос Воскрес. Сподіваюся свято оживило ваші карантинні будні», - написала актриса.

За 20 хвилин фото Кошмал зібрало більше 8 тисяч лайків. В коментарях зірці залишили безліч компліментів.

«Красуня», «Яка гарна», «Прекрасна, чудова, ніжна, мила, хороша. Все у мене слова закінчилися. Твоя краса це просто рай. Яку фотографію не візьми, скрізь чарівна», «Нереально красива! Зі святом!», - пишуть користувачі мережі.

Одна з прихильниць запитала Анну, з чого складається її святковий обід, адже, як відомо, вона веган.

«Обід самий звичайний: печені овочі, гриби, картопля і тофу на мангалі) а пасочка - веганська апельсинова з мигдалем», - розповіла Кошмал.

Нагадаємо, що Анна Кошмал зі "Сватів" зняла ліфчик і виставила напоказ розкішне тіло: "Яка стала доросла!".

Як писала Politeka, Анна Кошмал зі "Сватів" позбулася білизни і застигла у звабливій позі: "Неймовірна".

Також Politeka писала, що Анна Кошмал подорослішала і зняла ліфчик перед камерою: "Піджачок не за розміром", фото.