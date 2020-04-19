Відома українська топ-модель Алла Костромічева заінтригувала шанувальників фотографією у соцмережі

На своїй сторінці в Instagram ведуча модельного реаліті «Топ-модель по-українськи» опублікувала знімок, який викликав жваву дискусію в мережі, передає Politeka.net.

На фото вона позує, сидячи, притулившись до дверей шафи і закутавшись у покривало. Її волосся розпущене, а біля грудей вона тримає аркуш паперу з написом «Коли це закінчиться, я тебе обійму».

«А кому ти говориш ці важливі слова?», – запитує зірка у своїх підписників.

Кадр зібрав понад 67 тисяч лайків і сотні коментарів, в яких користувачі розповіли про те, за ким сумують у даний момент. У багатьох за кордоном родичі і кохані, хтось не може поїхати до бабусі або до мами в Україні через карантин. Також шанувальники не обійшли увагою красу моделі.

«Я кажу синові по телефону, він служить в армії і відвідування батьків заборонені у цей час», «Тільки коханому...», «😍😍😍😍 Алла, як Ви прекрасні», «Чоловікові, він за кордоном зараз. І тепер невідомо, коли приїде», «Алла, ти чудова 😻💞», – пишуть у коментарях до публікації.

Сьогодні Алла Костромічева – затребувана модель на світових подіумах. В школу моделей вона прийшла, коли їй було 16 років, а професійну кар'єру на цьому терені почала в 20 років. Такий пізній старт пояснюється тим, що вона не вважала це заняття серйозним, тому відразу отримала вищу освіту, закінчивши з червоним дипломом Севастопольський національний технічний університет за спеціальністю «Медична електроніка».

Алла працювала з модними будинками Givenchy, Hermes, Louis Vuitton, Alexander McQueen, MAC, Lanvin, Christian Dior, Armani, Saint Laurent, Dsquared2, Calvin Klein, Bottega Veneta, неодноразово відкривала покази. Її особистий рекорд – 86 дефіле в місяць.

Також українка – частий гість на обкладинках провідних модних глянців Vogue, L’officiel, Harper’s Bazaar, Elle.

Нагадаємо, ведуча «Топ-модель по-українськи» в сміливому вбранні випустила на волю свою «хижачку».

Також Politeka писала, що ведуча "Топ-модель по-українськи" зняла весь одяг заради спекотної фотосесії у ванній.

А ще Politeka повідомляла, що ведуча «Топ-модель по-українськи роздяглася і влаштувала гарячу фотосесію в басейні.